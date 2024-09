Pizza je jedním z nejoblíbenějších jídel. Chcete si sami připravit cuketovou pizzu? Těsto na ni připravíte z pouhých tří ingrediencí, a mouka nebude vůbec potřeba. Podívejte se.

Pizza je jedním z nejoblíbenějších jídel a je milována všude ve světě. Nejlepší na ní je, že se dá udělat na nekonečné množství způsobů. Slaná, sladká, smažená, pečená se skoro všemi ingrediencemi.

Zkrátka si každý vybere. A to samé se dá říct i o cuketě, jelikož snad není pokrm, do kterého by se nehodila. Pokud chcete cuketu a pizzu spojit, můžete si udělat jednoduchý recept, který obsahuje pouze tři ingredience.

Youtube video, jak udělat cuketovou pizzu bez mouky, najdete na kanále Fit recepty - Lucia Wagnerová:

Zdroj: Youtube

Cuketová pizza

Jako první si vezměte středně velkou cuketu. Tu důkladně omyjte a oloupejte. Připravte si cedník a vyložte jej plátýnkem. Cuketu nastrouhejte najemno a vložte do připraveného cedníku. Takto nechte chvíli odstát a odkapat.

Z cukety ještě vymačkejte zbývající přebytečné tekutiny a dejte ji do mísy. Do mísy následně přidejte jedno vejce a 50 gramů strouhaného eidamu či mozzarelly. Vše osolte a opepřete.

close info Profimedia zoom_in Cuketu nastrouhejte najemno, a poté ji dejte do připraveného cedníku.

Vaši směs nyní rozložte na plech, který vyložíte pečicím papírem. Poté z ní udělejte tvar, který se co nejvíce podobá placce. Placka by měla být vysoká půl centimetru. Vložte pečicí plech s plackou do trouby a pečte.

Ideální doba pečení je zhruba 15 minut, ale to se může lišit podle trouby. Hlavním indikátorem kromě času by měla být barva placky. Pokud uvidíte, že bude zlatá a její struktura bude pevná, máte pizzu hotovou. Jakmile placka zpevní a bude mít zlatavou barvu, vyndejte ji z trouby

Delikátní pizza bez mouky

Teď přichází na řadu ta zábavná část, jelikož na pizzu budete dávat jedlé dekorace. Začněte tím, že pizzu potřete 100-150 mililitry rajčatové passaty. Poté přidejte oregano a plátky mozzarelly. A pokud chcete svou pizzu ještě něčím obohatit, ať už jsou to olivy, šunka, salám, pálivé papričky, normální papriky, maso všeho druhu, neváhejte.

Výsledek je jen na vás a je důležité, aby vám pizza chutnala. Jakmile budete mít pizzu dozdobenou různými ingrediencemi, zapečte ji v troubě na dalších 15 minut a máte hotovo, můžete podávat delikátní pizzu absolutně bez mouky. Dobrou chuť!

Zdroje: www.tavolartegusto.it, www.forbes.cz