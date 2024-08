New Africa / Shutterstock.com

Hledáte recept na lehké, výživné a zároveň chutné jídlo? Tak to vám jistě přijde vhod cuketová polévka s čedarem!

Léto je ve znamení cuket, kterých se zpravidla každému pěstiteli urodí tolik, že je nestíhá sklízet. A někdy dochází i fantazie, co z nich dalšího uvařit. Máme pro vás tip na jednoduchou, ale vynikající letní polévku, která příjemně zasytí, a navíc je zdravá. A určitě po ní ani nepřiberete, protože je nízkokalorická.

Chcete znát recept na cuketovou polévku jen z 5 surovin? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Anna Balážová:

Zdroj: Youtube

Zdravá a chutná pochoutka

Cuketová polévka s čedarem je nejen výborným letním osvěžením, ale i skvělým způsobem, jak si dopřát zdravou a chutnou večeři.

Její příprava je jednoduchá a výsledkem je úžasně krémová polévka s jemnou chutí cukety a výrazným aroma čedaru. Polévka obsahuje velké množství užitečných látek pro naše tělo. Cuketa je bohatá na vodu, vlákninu a vitamíny, zatímco čedar dodá polévce bílkoviny a vápník.

Potřebné ingredience

K přípravě cuketové polévky si připravte 500 g neoloupaných a nahrubo nakrájených brambor, 2 kostky zeleninového vývaru, 1 kg nahrubo nakrájené cukety, svazek posekané jarní cibulky, 100 g extra vyzrálého nastrouhaného čedaru a strouhaný muškátový oříšek.

Cuketová polévka s čedarem

Připravené brambory vložte do velké pánve s takovým množstvím vody, aby byly zakryté a přidejte i obě kostky zeleninového vývaru. Následně přiveďte vodu k varu, přiklopte poklicí a vařte po dobu 5 minut.

Pak dodejte cuketu a vařte pod poklicí dalších 5 minut. Po uplynutí této doby vhoďte do hrnce i jarní cibulku a vařte polévku stejným způsobem posledních 5 minut. Potom hrnec odstavte z plotýnky a vmíchejte do polévky čedar, špetku muškátového oříšku, sůl a pepř dle chuti. Pak polévku rozmixujte do krémova a podávejte s extra porcí sýra a jarní cibulky přímo na talíři.

Zásoby v mrazáku

Tato krémová polévka je skvělou volbou nejen pro teplé letní dny, ale můžete si ji připravit i do zásoby na zimu. Stačí ji naporcovat do uzavíratelných krabiček a vložit do mrazáku. Před podáváním ji nechte rozmrazit v lednici a pak polévku běžným způsobem ohřejte.

Pár tipů na závěr

K přípravě polévky lze použít jakoukoliv odrůdu cukety, žlutou, zelenou nebo i patizon. Místo čedaru lze zvolit varianta s jiným tvrdým sýrem, například s parmazánem nebo sýrem gruyère. Polévku lze dochutit i jiným kořením, vhodné je například kari nebo chilli, nebo ji obohatit o kousky uzeného tofu nebo slaniny.

Zdroje: www.bbcgoodfood.com, www.mamka4webnode.cz, www.alishaeasycooking.com