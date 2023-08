Zapomenutý recept na cuketovou polévku. Babička uměla úžasně krémovou

Už odjakživa se říkalo, že polévka je grunt. Dopřejte si jednu takovou – z letošních cuket a smetany. Nebudete litovat!

První polévky nevypadaly tak lákavě jako dnes. Byly z mletých pražených zrn, které z dálky připomínaly dnešní kaši. Naštěstí nezůstalo jen u obilnin a postupně se do polévek vmíchávaly i další ingredience, které jim dodaly nejen zajímavější barvu, ale i chuť. Taková zelenina, luštěniny nebo moučné nudle byly ve středověku jednou z hlavních ingrediencí téhle tekuté stravy. Maso v polévce se vyskytovalo poskrovnu a zpočátku takové jídlo působilo spíše jen jako lék na různé nemoci. Později se z masové polévky stál standard bohatších domácností.

Na videu najdete recept na cuketový krém krok za krokem:

Pouliční historie polévek

Málokdo ví, že právě poctivá domácí polévka stála u zrodu prvních restaurací. Například v 16. století se na pařížských ulicích hojně prodávala polévka pod názvem „restoratif“ (což by se dalo dnes přeložit jako obnova nebo restart). Tohle tekuté jídlo slibovalo strávníkům rychlé nasycení a přísun enegie. Úspěch polévek byl nebývalý. A tak si jistý pařížský podnikatel Boulanger koupil obchod, ve kterém prodával zájemcům vejce a svou polévku. Místo se stalo u Pařížanů tak populární, že se časem změnilo na restauraci.

První polévkárna byla ve Francii

Francouzská polévková sága pokračovala. Ale s ní ruku v ruce i různé verze nových polévek. Kromě čirých polévek consommé a bouillons se začaly vařit i hutnější pokrmy známé jako pyré a veloute. Za nejhutnější tekuté jídlo byla považována polévka bisques, která se připravovala z měkkýšů. České polévky jsou na rozdíl od těch francouzských mnohem skromnější. Nicméně i tak je na čem si pochutnat. Jednou takovou dobrotou je například krémová cuketová polévka, kterou znaly už naše babičky. Tak schválně, vyzkoušejte ji a určitě si ji zamilujete.

Cuketa je jednou z oblíbených polévkových surovin. Zdroj: Profimedia

Babiččin cuketový krém

Je lehká, lahodná a zažene hlad. Její příprava je jednoduchá: Nakrájejte jednu větší cibuli a opečte ji na másle. Pak do směsi přimíchejte 3 nasekané stroužky česneku a vše důkladně opečte. Do polévkového základu vmíchejte 2 nadrobno nakrájené mrkve, 2 brambory a nakonec ještě dvě nakrájené cukety. Všechny přísady důkladně promíchejte, zalijte 1 litrem vývaru a nechte na plotně pozvolna probublávat. Nakonec z ošatky vytáhněte hlavní triumf pokrmu – 1 chilli papričku! Zbavte ji semínek, nasekejte nadrobno a přidejte do hrnce s jídlem.

Cuketový krém můžete ozvláštnit bazalkou nebo listovým špenátem. Zdroj: Profimedia

Potěší a nasytí

Polévku vařte 20 minut a poté ji pomocí ponorného mixéru rozmixujte. Nakonec do ní vmíchete 200 ml smetany na šlehání, sůl a černý pepř. Pokrm stáhněte z plotny, ozdobte snítky bazalky nebo nasekané petrželky a podávejte s bílým pečivem. Pozor – jde o hutnější polévku, proto ji na talíř nedávejte zbytečně moc. Spíše začněte se dvěma naběračkami a nechte každého strávníka, ať si přidá sám. Polévka určitě všem zachutná!

Zdroje: www.yoair.com, www.youtube.com