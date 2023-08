Cuketová pomazánka. Tuhle rychlou směs na topinky můžete i zavařit

Vyzkoušeli jste už mnoho cuketových receptů, ale ještě vám na záhoně nějaká zbývá? Udělejte si cuketovou pomazánku. Je skvělá, dá se zavařit a hodí se nejen na topinky.

Jakmile začnou cukety růst, nastává období neuvěřitelné hojnosti a také období plné otázek. Kam sní a hlavně, co s ní? Cukety můžete upravovat na nejrůznější způsoby, a pokud máte skutečnou hojnost, směle si je zavařte do zásoby. Tato podlouhlá zelenina je skvělou lahůdkou, je zdravá a pro lidský organismus skoro zdravotní zázrak. I proto se vyplatí si připravit zásoby cukety na horší časy. Pokud ji nestihnete zpracovat do čerstvých pokrmů, jednoduše povolejte na pomoc sklenice. V zimním období se budou vitamíny hodit.

Pomazánka nejen na chleba

Receptů na pomazánky je spousta. Můžete si připravit ty nejjednodušší, ale i ty o trochu složitější. Některé můžete i zavařit.

Na videu najdete inspiraci na lahodnou cuketovo sýrovou pomazánku:

Všechny ingredience stačí jednoduše vložit do mixéru a on udělá práci za vás. Tuto lahůdku pak můžete uchovávat v čisté sklenici v ledničce pár dní. Je skvělá na topinku, na opečené brambory, nebo na plátek masa.

Cuketová pomazánka do sklenic

Přebytek cuket pak zpracujte trochu jinak. Jednoduše je zavařte v podobě pomazánky na topinky. Recept je snadný a chuť je naprosto báječná. Připravte si zhruba 6 cibulí, najemno je nakrájejte. Kilo a půl cuket buď nastrouhejte na jemném struhadle, nebo je umelte na masovém strojku, stejně jako umelte 6 kusů zelených paprik.

Zhruba 3 větší rajčata spařte a zbavte slupek. Jednoduše je nařízněte do kříže, přelijte vroucí vodou, nechte chvilku odstát a zchlaďte. Slupky pak půjdou snadno stáhnout. Rajská jablíčka můžete také umlít, anebo nakrájet na drobné kostičky, záleží na vás, jakou máte raději strukturu pokrmu. Všechna zelenina se bude společně dusit, takže se struktura příjemně rozruší.

Uvařte si z cuket zásoby na zimu a zajistěte si přísun vitaminů. Zdroj: encierro / Shutterstock.com

Zázvorové aroma

V hlubším hrnci si rozpalte olej, volit můžete olivový nebo řepkový. Vsypte do hrnce cibulku a nechejte zesklovatět. Přihoďte 6 stroužků česneku, najemno nakrájených. Postupně přidejte do hrnce všechnu zbylou zeleninu a restujte. Dochuťte sušeným zázvorem, postačí jedna kávová lžička. Zázvor je velmi aromatický, ale dodá pomazánce lahodnou chuť a navíc doplní vitaminy. Přidejte sladkou papriku, špetku uzené a pokud máte rádi pikantnější, sáhnout můžete i po chilli.

Dolaďte sójovou omáčkou a nechte provařit ještě se špetkou nového koření a několika bobkovými listy. Osolte a opepřete dle chuti. Jakmile je hotovo, připravte si čisté sklenice, naplňte je směsí a zavařte je, jak jste zvyklí. Tato cuketová pomazánka nebo, chcete-li, zeleninová omáčka se skvěle hodí nejen na topinky, ale i pod maso, na těstoviny nebo jako základ omáček.

Zdroje: www.youtube.com, www.toprecepty.cz, www.toprecepty.cz