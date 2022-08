Cuketové bramboráky, které zůstanou dokonale křupavé: Hotové bleskem

Víte, jakým pozdravem se lidé vítají v srpnu? „Nechceš cuketu?” Ano, srpen je obdobím cuket a řada z nás má doma takovou nadúrodu, že se jí ráda zbaví. Přitom si můžete pochutnat na báječných cuketových bramborácích.

Do cuketových bramboráků musíte přidat brambory, protože ty mu dodají křupavost, díky cuketám budou bramboráky šťavnaté. Stejně je však musíte po nastrouhání nechat chvíli odstát a ještě z nich vymačkat přebytečnou vodu. Část mouky lze nahradit ovesnými vločkami, na chuti jim to nijak neublíží, spíš naopak. Bramboráky také můžete smažit na oleji, což je klasika, ale existuje i zdravější způsob, připravit je v troubě. Sice nebudou tak křupavé, ale uděláte něco pro své zdraví. Tak a teď už honem do práce.

Křupavé cuketové bramboráky

Cuketové bramboráky. Zdroj: Profimedia



Suroviny:

3 velké brambory

2 větší cukety

7 stroužků česneku

1 malá cibule

100 g gothajského salámu

2 lžíce nasekané petrželky

3 vejce

polohrubá mouka dle potřeby

hrst kmínu

hrst majoránky

pepř a sůl dle chuti

olej na smažení

Všechny ingredience smíchejte v míse. Zdroj: Profimedia

Postup:

Brambory, cukety a česnek oloupejte. Cuketu rozkrojte na poloviny a vydlabejte semínka. Poté ji nastrouhejte nahrubo.

Brambory a česnek nastrouhejte najemno.

Cibulku oloupejte a nakrájejte najemno.

Salám nastrouhejte nahrubo.

Vše dejte do větší mísy, přidejte petrželku, vejce, 5 lžic mouky, kmín, majoránku, osolte a opepřete. Poté vše dobře zamíchejte.

Pokud je těsto řídké, přidejte mouku.

Hotové těsto nechte chvíli odpočinout.

Na pánvi mezitím rozehřejte olej a následně smažte bramboráky z obou stran dozlatova. Nechte na ubrousku okapat přebytečný olej a podávejte.

Zdroje:iprima.cz, YouTube