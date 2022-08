Cuketové bramboráky na pánvi i v troubě: Klasické recepty na ty nejkřupavější

Stálý přísun cuket ze zahrádky nám přidělává jednu práci navíc – přemýšlení, co s nimi. Receptů jste asi vyzkoušeli požehnaně. Už si nevíte rady? Zkuste naše cuketové bramboráky!

Každoročně se těšíte na to, až vám vaše zahradnické úsilí přinese zasloužené "ovoce". V tomto případě zeleninu – cukety. A jako každý rok ke konci sezóny už nevíte, kam s ní. Rodina už protáčí oči jen při pohledu na to, jak odnášíte ze záhonu další várku. Nebojte, nejste v tom sami. Tyto starosti prožívají všichni „cuketáři“.

Stálý přísun cuket a už nevíte co s nimi? Zkuste cuketový bramborák. Zdroj: Shutterstock

Klasika cukeťáky na pánvi

Nejhorší, ale vlastně i velice potěšující je, když stojíte u sporáku, házíte do oleje jeden bramborák za druhým a na odkládacím talíři nic nepřibývá. To je jednoduše zákon bramboráku. Tak si je pojďte osmažit, třeba na vás i zbude, ale to vám zaručit nemůžeme.

Připravte si cuketu, cca 4 stroužky česneku, 150 – 200 g hladké mouky, 2 vajíčka, majoránku, olej a sůl. Cuketě odřežte konce, oloupejte ji a na jemné straně struhadla nastrouhejte. Cuketu posolte a nechte pustit vodu, která ale zůstane tam, kde je. Směs promíchejte, postupně přidejte mouku podle potřeby, prolisovaný česnek a vajíčka. Těsto osolte a přidejte majoránku. Záměrně nepíšeme množství, protože co člověk, to jiná chuť. A přichází na řadu proklínané smažení, olejem nešetřete a opékejte z obou stran bramboráky dozlatova.

Doporučujeme si nenápadně dát alespoň 3 kousky stranou, abyste se najedli i vy.

Nastrouhat si lze cuketu se slupkou, ale i bez. Zdroj: profimedia.cz

Parmezánové bramboráky z trouby

Někteří se smažení na hromadě tuku vyhýbají zuby nehty, ale i pro ně tu máme skvělý recept na cuketové bramboráky, pro změnu se sýrem parmezán, který ozvláštní jejich chuť. Potřebovat budete vejce, 100 g brambor, 120g cukety, 2 stroužky česneku, 2 lžíce hladké mouky, 2 lžíce strouhaného parmezánu, pepř a sůl. Předehřejte si troubu na 200 °C. Brambor oloupejte a nastrouhejte do mísy nahrubo. Cuketu omyjte, odřízněte konce a také ji nastrouhejte nahrubo, i se slupkou. V míse směs posolte a nechte chvilku odpočinout, aby pustila vodu, kterou pak pečlivě vymačkejte. Poté přidejte do mísy jedno rozšlehané vajíčko, parmezán, prolisovaný česnek, pepř se solí podle své chuti. Mouku se vyplatí přidávat postupně. Na plech si rozprostřete pečicí papír, ten je dobré trochu navlhčit. Na něj pak lžící vytvářejte malé bramboráčky a pečte zhruba 15 minut, následně všechny placky obraťte a pečte dalších 10 minut.

Zdroje: www.receptyonline.cz, www.vareni.cz, www.toprecepty.cz