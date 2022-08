Cuketové chlupaté knedlíky podle Jany Štěpánkové: Nadýchané a geniálně snadné

Nevíte, jaké knedlíky k zelí a masu? Uvařte tradiční chlupaté knedlíky z cuket, které dělávala i známá herečka Jana Štěpánková. Jejich chuť si přímo zamilujete.

Knedlíky jsou velmi oblíbenou přílohou, která může být připravena na několik způsobů a druhů. Jeden ze způsobů představila i „cukínová královna" Jana Štěpánková, která po silném pozitivním ohlasu u lidí vydala cuketovou kuchařku. Podle ní se z cuket dá uvařit jakékoliv jídlo. No, přesvědčte se sami o receptu na cuketové chlupaté knedlíky.

Druhy knedlíků

V jiných Evropských zemích se knedlíky nejčastěji servírují v podobě noků. U nás rozdělujeme knedlíky mezi tři druhy, houskové, karlovarské a bramborové. Hlavní surovina houskových kynutých knedlíků je, již podle názvu, houska nebo rohlík s droždím a moukou. Karlovarské knedlíky se vytvářejí z nakrájené housky a vyšlehaného vejce. Poslední druh obsahuje brambory a podle jejich přípravy se pak knedlíky rozlišují na bramborové a chlupaté.

Bramborové od chlupatých knedlíků se liší ve způsobu zpracování těsta. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Jak získaly název chlupaté knedlíky

U klasického bramborového knedlíku se brambory nejdříve uvaří, a poté se těsto vytvaruje do podlouhlých válečků. U chlupatých knedlíků se pracuje se syrovými brambory. Výsledné těsto se tvaruje do noků či koulí. A proč tedy knedlík nazýváme chlupatým? Je to díky škrobu, který se po uvaření vysráží na povrchu a ve výsledku to vypadá, že knedlík má malé chloupky.

V naší zemi mají tyto knedlíky více názvů, o kterých jste možná už také slyšeli. Na jihu jim říkali bosáky, nejspíše je jedly chudé děti, které byly bosé. Na opačné straně se nazývají zase drbáky, jelikož je rodiče drbali, než je snědli. Na západě jim přezdívají klouzáky, kvůli jejich slizkosti, díky které dobře klouzají do krku. A jak je nazýváte vy?

Užitečné rady při vaření

Abyste docílili správných a chuťově výborných chlupatých knedlíků, měli byste se vyhnout zbytečných rizik. Ingredience, které máte v lednici nebo sklepě, si předem vyndejte a nechte při pokojové teplotě, aby všechny suroviny měly ve výsledku podobnou teplotu. Na vaření použijte brambory typu C. Vytvořené těsto musí být zpracováno rychle a pečlivě.

Již při přípravě těsta dejte vařit na plotně hrnec s osolenou vodou. Zdroj: Shutterstock

Recept na chlupaté knedlíky

Budete potřebovat 400 g cukety, 400 g brambor, 1 vejce, 4 lžíce solamylu, 300 g hrubé mouky, 1 lžičku mletého kmínu a půl lžičky soli. Oloupejte cukety i brambory a nastrouhejte vše najemno. Po 5-10 minutách odpočinku z vymačkejte z brambor i cuket přebytečnou vodu, kterou následně vylijte. Přidejte sůl, kmín, vejce, solamyl a mouku a vše pečlivě zamíchejte do těsta. Vytvořte kulaté knedlíky, které okamžitě vkládejte do vroucí vody se solí. Vařte 10-15 minut s občasným promícháním. Poté podávejte se zelím a vepřovou pečení.

Náš tip: Knedlíky několika chutí

Dříve se chlupaté knedlíky podávaly jako hlavní chod posypané smaženou cibulkou nebo byly doplněné pouze zelím. Především to byl pokrm chudých lidí. Jestliže byste si chtěli také dopřát samotné chlupaté knedlíky, máme pro vás několik tipů, jak si je můžete vylepšit. Do těsta přidejte dle chuti a libosti sýr (nejvhodnější je parmazán), špek, maso, pažitku, petržel či jiné ingredience. Hotové knedlíky pak už jen polijte sádlem a posypte osmaženou cibulkou.

Zdroje: recepty.cz, knedlikylaznicka.cz, magazin.recepty.cz, tipio.cz