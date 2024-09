Cukety jsou jemné a šťavnaté a výborně se hodí jako náhražka různých surovin. Milujete smažené langoše? Připravit si je můžete také z cukety.

Cukety se hodí na všechno. I na langoše!

Langoše nejsou zdaleka jediným jídlem, na které se cukety hodí. Běžně se používají do různých muffinů nebo koláčů s ovocem, ale také třeba do domácího chleba. Z cuket jsou také vynikající nudle. Cukety můžete péci či smažit. Nejvíc k nim pasuje mleté maso a parmezán. Velmi hezky vypadají také sýrové závitky z cuket, hodí se je grilovat marinované, ale také se z nich dá připravit vynikající zelí.

V tomto zajímavém příspěvku se můžete přiučit, jak z nich udělat hranolky! Tento a mnohé další zajímavé příspěvky o vaření najdete na YouTube kanálu Menu od Koko.

Zdravější langoše z cuket?

I když pomyšlení, že langoše připravíte z cuket nahrává představě, že se teď stane z langoše ohromně zdravá pochoutka, není tak úplně pravdivá. Zaprvé v originálním maďarském těstě na langoše je hlavně spousta brambor, takže ano, můžete tvrdit, že cuketa je zdravější než brambora, nicméně obé jsou zeleninou.

Langoše se ale běžně smaží a to znamená olej, přepalování a především kalorie navíc. Proto nelze jednoznačně říct, že co do nutričních látek a kalorií si nějak významně pomůžete samotnou záměnou brambor za cukety.

Nicméně, cuketový langoš má oproti bramborové klasice zhruba o 20 % méně kalorií, pokud jde jen o samotné těsto. A když lagnoše upečete, bude skóre ve prospěch cuketových langošů ještě významně lepší.

Jak se dělají pečené langoše z cuket?

Na přípravu langoše z cuket budete potřebovat zhruba 150 g nastrouhané mladé cukety, dál asi 150 g smetanového jogurtu, 200 g hladké mouky, 80 ml vlažného mléka, 15 g droždí, půl lžičky jedlé sody, špetku cukru i soli a nezbytný je samozřejmě také olej na smažení.

Nastrouhanou cukru trochu posolte, aby pustila šťávu a po pár minutách ji vymačkejte přes cedník nebo plátýnko. Do teplého mléka přidejte droždí a cukr, aby vznikl kvásek a mezi tím do cukety vmíchejte jogurt, sodu a mouku. Promíchejte a přidejte i vzešlý kvásek.

Dobře vypracované těsto by mělo být jemné a hladké, po krátkém zpracování také nelepivé. V případě, že je velmi řídké, přidejte po špetkách trochu mouky, v opačném případě po lžičkách teplé mléko. Těsto nechte 30 minut kynout na teplém místě pod utěrkou a připravte se na smažení.

Nebo chcete zkusit langoše péci, abyste měli pochoutku ještě zdravější? I to je možné v troubě rozehřáté na 180 °C a plechu vyloženém pečicím papírem. Langoše můžete udělat velké zhruba jako malý talířek nebo do ruky, vykrájené z vyválené placky těsta hrnečkem nebo sklenicí.

Podle velikosti bude délka jejich pečení delší nebo kratší. U hodně malých je to zhruba 8 minut, u větších langošů zhruba 12. Ideální je ale langoše nespouštět z očí a počkat, až budou do růžova až jemně zlatava upečené.

Langoše můžete jíst nasladko například s povidly, ale také s prolisovaným česnekem máčeným v oleji, případně s pořádnou porcí kečupu či sýra. Prostě tak, jak to máte rádi. Hodí se i kyselá smetana nebo jiné další dobroty, které najdete v lednici.

