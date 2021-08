Cuketové lečo: Je jednoduché a ještě chutnější než klasické

Nemáte rádi dušené papriky nebo se vám urodila spousta cuket a nevíte, co s nimi? Zkuste cuketové lečo. Je lahodné a lehce stravitelné. Navíc, zkonzumujete pořádnou dávku zeleniny a bílkovin.

Lečo je klasický prázdninový pokrm. Pochází z Maďarska, ale rychle se dostalo do národních kuchyní Polska, Slovenska i Česka. Chutná skvěle jak čerstvé, tak zavařené. Konzervace hotového leča je skvělou možností, jak uchovat zeleninu pro zimní období. Tradiční lečo obsahuje papriku, rajčata a cibuli. K těmto ingrediencím se pak přidávají další. Dalo by se konstatovat, že co rodina, to recept na lečo. Obohacuje se točeným salámem, slaninou, klobásou, vejcem, vínem a kořením. Leču se podobá italská peperonata, francouzské ratatouille, mexické fazole nebo turecký menemem.

Lečo se nepodlévá

Srpen a září voní rajčaty, paprikami a cuketami. Tradiční maďarské lečo, jehož recept na přípravu přebrala i kuchařka a spisovatelka M. Úlehlová-Tilschová, obsahuje pouze papriky, rajčata, cibuli, tuk, špetku mleté papriky a sůl. Hospodyňkám ve své kuchařce Rok v české kuchyni z roku 1959 klade na srdce, že lečo by se za žádnou cenu nemělo podlévat. Pouze by se měly, k podušené cibuli a paprice, postupně přidávat nakrájená rajčata.

Cuketové lečo

Je možné, že vy nebo vaše děti nemáte rádi specifickou chuť dušené papriky nebo je pro vás tato zelenina těžce stravitelná. O lečo se však nemusíte připravit. Stačí, když je nahradíte cuketou. Avšak pozor, cuketa obsahuje až 91 % vody. Proto se držte tradičního receptu a lečo nepodlévejte.

Recept na cuketové lečo

Na 4-5 porcí budete potřebovat 1,5 kg mladších cuket, 1 velkou cibuli nakrájenou na kostičky, 2-3 polévkové lžíce olivového oleje, špetku celého kmínu, 4 rajčata, nakrájená na menší kousky, 3 syrová vajíčka, sůl, mletý pepř a 2 polévkové lžíce ovesných vloček. Ty do pokrmu přidávat nemusíte. Jejich výhodou ale je, že do sebe nasají přebytečnou vodu z cuket. Pokud jíte maso, můžete do leča přidat 150 g slaniny, točeného salámu nebo párků.

Příprava cuketového leča

Cukety opláchněte, ale neloupejte. Nakrájejte je na kostičky a posolte. Nechte je alespoň jednu hodinu tzv. vypotit. Do většího kastrolu nalijte olivový olej, přidejte nakrájenou cibuli, špetku kmínu a na kostky nakrájenou uzeninu. Ta se vám krásně rozvoní. Cibuli osmahněte dosklovata. Přidejte kousky cuket, promíchejte a zakryjte poklicí. Duste na mírném ohni cca 10 minut. Cuketa by neměla úplně změknout. Přidejte nakrájená rajčata a opět duste asi 10 minut. Mezitím si připravte vajíčka. Rozklepněte je do misky, přidejte pepř a 2 lžíce ovesných vloček. Zamíchejte a vlijte do leča. Jakmile se vejce srazí, pokrm dochuťte. Nejlépe chutná na druhý den s čerstvým pečivem nebo pečenými brambory.

