Cuketové lívance s jogurtem. Nadýchané jak obláček a hotové bleskem

Máte rádi všemožná jídla s cuketou? Pak tu pro vás máme tip na skvělé cuketové lívance, které jogurt ještě zjemní a zvláční jejich chuť.

To byste neuhádli, do jaké doby se datuje vznik lívanců. První předci lívanců neboli placek sahají až do dob neolitu, což bylo období mezi 8 000 - 5 000 lety př. n. l. Naši předci vyráběli prosté placky z obilovin, vajec a mléka, které opékali na rozžhaveném kameni. Postupem času je lidstvo zdokonalovalo až do takové podoby, jak je známe nyní. Můžeme do nich přimíchávat mnoho druhů potravin a vytvářet tak lívance rozdílných chutí.

Cuketové lívance můžete připravit i na slano. Zdroj: Shutterstock

Jak správně připravit cuketu?

Abyste mohli použít cuketu do lívanců, nejdříve z ní musíte oddělit přebytečnou vodu. Cuketu umyjte a nastrouhejte nahrubo. Ponechte ji 15 minut odležet, aby pustila vodu. Poté vodu slijte a cuketu ještě vymačkejte.

Cuketové lívance s jogurtem

Představte si, že se v sobotu ráno probudíte, dáte si horkou letní kávu a k ní nadýchané lívanečky. Z ní to jako z pohádky? Jednu takovou pohádku si můžete vytvořit rovnou u vás doma a my vám s receptem pomůžeme! Na sladké lívance si připravte 1 hrnek nahrubo nastrouhané cukety, 100 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečiva, 2 vejce, skořici, špetku soli, vanilku, 2-3 lžíce třtinového cukru, 250 g bílého jogurtu. Smíchejte mouku, prášek do pečiva, sůl a skořici. V jiné misce si rozkvedlejte vidličkou žloutky s cukrem a jogurtem, poté přimíchejte mouku. Z bílků ušlehejte sníh a přidejte do těsta.

Před přidáním cukety by lívancové těsto nemělo obsahovat žádné hrudky. Zdroj: Shutterstock

Následně přidejte cuketu, dobře promíchejte a můžete začít smažit na másle, oleji či jiném tuku. Hotové lívance potřete marmeládou, povidly či šlehaným tvarohem a ozdobit můžete kousky ovoce. Chuti se meze nekladou, tak můžete sáhnout třeba i po čokoládové polevě!

Náš tip

Polijte lívance javorovým sirupem, naneste šlehačku a navrch položte čerstvé lístky máty.

Cuketové lívance na slano

Pokud byste si chtěli udělat lívance jako přílohu nebo dokonce jako samotné jídlo, stačí zaměnit pár ingrediencí a máte výborné, i když zcela jiné lívance. V tomto receptu použijete 3 hrnky nastrouhané cukety, ¼ hrnku hladké mouky, ¼ nastrouhaného parmazánu, 80 g bílého jogurtu, 2 stroužky česneku, vejce, sůl a pepř. Vše smíchejte dohromady a smažte na oleji. Hotové lívance můžete posypat čerstvou pažitkou či petrželkou, sýrem a přikusovat k nim rajčátka.

Zdroje: zlin.rozhlas.cz, toprecepty.cz, damejidlo.cz