Chcete tip na letní sladkou rychlovku? Vsaďte na cuketové muffiny, které jsou až neuvěřitelně vláčné a neodolatelně chutné.

Cuketa není jen zelenina, kterou přidáváme do polévek nebo omáček. Může být také skvělou součástí sladkých dobrot. Pokud milujete muffiny, neváhejte cukety do těsta použít. Máme pro vás recept, jehož příprava vám zabere jen minimum času a nijak se u něho nenadřete!

Co budete potřebovat

Než se pustíte do práce, připravte si vše potřebné. Budete potřebovat formičky na muffiny, 2 hrnky mouky, 1 lžičku prášku do pečiva, 1 lžičku jedlé sody, 1/2 lžičky nastrouhaného muškátového oříšku, 2 střední cukety a citron. Dále pak 1/2 hrnku krystalového cukru, 1 hrnek hněděného cukru, 1/2 hrnku rostlinného oleje, 2 až 3 vejce, vanilkový extrakt a sůl.

Cuketu nastrouhejte na hrubém struhadle.

Začněte cuketou

Protože mají středně velké cukety poměrně tenkou slupku, nemusíte se obtěžovat s jejich loupáním. Naopak využijte tmavou barvu slupky jako výrazný efekt, který bude v muffinech vidět. Omyté cukety nastrouhejte na struhadle s velkými otvory a potom z ní vymačkejte nadbytečnou vodu. Pokud byste tento krok neudělali, muffiny by ve výsledku byly moc mokré a bez výrazné chuti.

Příprava těsta

Do větší mísy nasypte mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu a muškátový oříšek a veškeré ingredience řádně promíchejte. Pak přidejte připravenou cuketu a opět směs pečlivě zamíchejte.

V další misce utřete nejprve světlý cukr společně s citronovou kůrou z celého citronu a poté vmíchejte i cukr hnědý společně s olejem, vejci, vanilkou a špetkou soli. Přidejte k cuketovému základu a směs vypracujte do kompaktního tužšího a hladkého těsta.

Naplňte formy

Pak těsto naplňte rovnoměrně do muffinových formiček, a to vždy tak do 1/3 výšky. Do horní části vložte do středu větší kousek cukety.

Do muffinů můžete přidat i bylinky a připravit je naslano.

Fáze pečení

V tento moment lze vložit muffiny do předem předehřáté trouby na 180 stupňů Celsia a pečte zhruba po dobu 20 až 25 minut do zlatova. Pak je nechte chvilku odpočinout a poté vyndejte z formiček a servírujte.

Tip

Muffiny můžete dochutit například nutellou, strouhanou čokoládou nebo skořicí.

