Velejemné cuketové placky: nejjednodušší a při tom nejlahodnější recept

Kultivar jednoleté plodové zeleniny řadící se k druhu tykev obecná patří mezi nejoblíbenější zeleninu. Snadno se pěstuje, rodí ve velkém, plody jsou chutné a výživné. Využijte její sezónu naplno a připravte si jemné cuketové placky.

Pokud nemáte domácí cuketu ze zahrádky, nezoufejte. Tato plodina je cenově dostupná téměř po celý rok. Těší se totiž velké oblibě. Je vhodná do většiny pokrmů a snesou ji i zapálení odpůrci zeleniny. Snadno přebírá chuť koření a výraznějších složek pokrmu. Navíc je snadno stravitelná, křehká a nemastná.

Zdravotní benefity cukety

Cuketu byste měli do jídelníčku rozhodně zařadit. Obsahuje 91 % vody a má bohatou skladbu minerálních složek. Najdete v ní draslík, který působí močopudně, fosfor, vápník, hořčík, železo, měď, fluor a zinek. Příznivě ovlivňuje činnost srdce, ledvin a trávícího ústrojí. Je vhodná i pro ty, kteří drží redukční dietu. Lehce povařená má na 100 g 19 kalorií. Osmažená 63 kalorií.

Odrůdy cuket bývají žluté, černé, pruhované, ale i světle či tmavě zelené a bělavé. Zdroj: shutterstock.com

Jak cuketu skladovat

Malé plody byste měli zkonzumovat co nejdříve. Rychle vadnou. Pokud jste si vypěstovali, koupili nebo dostali velkou cuketu, zkuste na ni zaklepat. Zní-li její tvrdá slupka dutě, uložte plod do sklepa, kde nemrzne. Tam vám vydrží až do února příštího roku.

Cuketové placky

Cuketu je vhodné kombinovat s chuťově výraznějšími ingrediencemi. Naše babičky do placek přidávaly škvarky, slaninu nebo sýr. Výborné jsou také s česnekem a dalšími bylinkami. Základní recept si můžete doplnit dle svého vlastního uvážení.

Těsto na cuketové placky

Budete potřebovat 2 střední cukety, 2 menší cibule nebo šalotky, 1/4 šálku čerstvé pažitky, 1/4 šálku petrželky, 1 stroužek česneku, 2 vejce, 6-8 lžic celozrnné mouky, sůl a pepř. Cukety nastrouhejte na hrubém struhadle, cibuli nakrájejte nadrobno a česnek nadrťte. Všechny ingredience dejte do mísy a důkladně zamíchejte, aby se vytvořilo konzistentní těsto. Rozpalte pánev a nalijte do ní trochu oleje. Lžící tvořte placičky. Opékejte na každé straně cca 2 minuty.

Cuketu je vhodné kombinovat s chuťově výraznějšími ingrediencemi. Zdroj: profimedia.cz

Cukeťák

Podobně můžete vytvořit i dietnější verzi, tzv. cukeťák. Stačí, když těsto nalijete do pekáčku vystlaný pečícím papírem. Trochu ho zalijte olejem a pečte v troubě 40 minut při teplotě 180 °C. Aby bylo těsto nadýchané, můžete do něj přidat 2 lžičky prášku do pečiva.

Cuketa jako příloha i hlavní jídlo

Placky nebo cukeťák podávejte jako přílohu k masu, k salátu nebo jako hlavní jídlo s tzatziki.

Zdroje: www.vareni.cz, , www.ceskatelevize.cz