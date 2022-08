Cuketové placky podle Pohlreicha: Rychlé, levné, s geniálním vylepšením

Rychlovka k večeři se vždycky hodí, proto pro vás jednu výtečnou máme - cuketové placky! S receptem se svěřil šéfkuchař Zdeněk Pohlreich ve svém pořadu a jak sám říká: „Je to sympatický bezmasý jídlo.“

Cukety, kam se podíváš, to přesně vyjadřuje měsíc srpen. Rostlina plodí bez větší námahy jednu cuketku za druhou a vy už pomalu nevíte, co s úrodou dělat. I to je srpnová klasika. Cuketové placky podle receptu pana Pohlreiha se hodí nejlépe na lehkou večeři, ale co je pro hospodyňky asi nejdůležitější – je to rychlovka. To po náročném a parném dnu ocení všichni.

Někdo preferuje menší cukety, někdo naopak ty větší. Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

V dnešní době se preferují menší cuketky, které obsahují malá, téměř neviditelná semínka. Pro někoho mají jednoduše lepší chuť. Ale jsou i tací, kteří si libují spíše ve větších kusech cukety a velká semínka přímo zbožňují. Takže si na následující vaření připravte takovou cuketu, jakou máte nejraději vy.

Potřebné suroviny na placky

cuketa větší nebo dvě menší

hladká mouka

vejce

česnek

rostlinný olej

čerstvá chilli paprička (nemusí být)

pepř

sůl

Cuketu si nastrouhejte nahrubo i se slupkou. Zdroj: Profimedia

Suroviny na dip

Dip z jogurtu s čerstvými bylinkami je geniální vylepšení, s nímž se cuketové placičky báječně snoubí.

Budete jpotřebovat:

jogurt

bazalku

pažitku

petržel

Postup přípravy

Cuketě nejprve odkrojte konce a nastrouhejte ji nahrubo na struhadle i se slupkou. Přendejte do misky a vmíchejte do cukety sůl, aby se vypotila a zbavila se tak přebytečné vody. Přidejte ještě trochu pepře. Chvilinku nechte odpočinout a nachystejte si druhou misku. Cuketu pořádně vymačkejte (použijte ruce), dejte do připravené misky a vhoďte do ní i najemno nakrájený stroužek česneku. Dále „pocukrujte" hladkou moukou, nemusí jí být moc, a rozklepněte do směsi dvě vejce. Kdo rád pálivé, přidá kousek chilli papričky. Vše pečlivě promíchejte.

Na pánev si nalijte trochu rostlinného oleje, nechte ho rozpálit a lžící udělejte na pánvi několik menších placiček. Pečte dozlatova z obou stran.

V mezičase si nachystejte dip, který vám zabere minimum času. Do misky si dejte jogurt a nahrubo pokrájené čerstvé bylinky. Dip osolte a opepřete podle své chuti.

Jestliže nejste příznivcem bezmasé večeře, můžete do placiček přidat anglickou slaninu s uzeným sýrem nebo si vymyslete svou vlastní ideální kombinaci ingrediencí.

Zdroje: zeny.iprima.cz, www.toprecepty.cz