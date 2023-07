Cuketové zelí do sklenic: Udělejte si zásobu na celý rok, je to bleskovka

Cuketová sezóna začíná nabírat plné obrátky. Potýkáte se také s nadúrodou a nevíte, jak tuto chutnou zeleninu zpracovat? Připravte si cuketové zelí, chutná fantasticky a příprava vám nezabere příliš mnoho času.

Samozřejmě, že je nejlepší jíst cukety co nejčerstvější, ale pokud se vám jich letos urodilo hodně, byla by škoda je vyhodit. Nejšetrnější konzervace, kdy nepřijdete o všechny vitamíny, ani o její zajímavou chuť, je nakládání. A to jak s kořením, octem či nejrůznějšími bylinkami.

Druhý způsob v pořadí, během kterého cuketa ztratí minimum svých prospěšných látek, je mražení. Cuketu nakrájejte buď na plátky nebo kostičky, vložte do speciálního sáčku či krabičky a šup s ní do mrazáku. Využijete ji kdykoli třeba v polévkách, jako základ pro různé omáčky nebo do rizota.

Za mraženou cuketu budete v zimě vděční. Zdroj: Profimedia

Nechte cuketu vypotit

Věděli jste, že cuketu můžete i sušit? Cuketové chipsy jsou velkou a především zdravou lahůdkou, když vás přepadne chuť na nějaké “zobání” k televizi. Pěkně křupavé budou osolené plátky cukety jemně upečené v troubě nebo v sušičce na ovoce. Pozor, nezapomeňte ji po osolení nechat vypotit. Cuketa pustí vodu, kterou osušte papírovou utěrkou, pak teprve ji vložte do vyhřáté trouby.

Zelí v nálevu

Jak ještě uchovat cuketu a pochutnat si na ní i v zimě? Naše babičky si celé léto připravovaly cuketové zelí. Připravovaly je do klasických sklenic na zavařování nebo do keramické nádoby s uzávěrem.

Pokud se vám nechce zavařovat, nechte cuketové zelí jen zkvasit. Potřebujete asi dvě až tři velké cukety, lžíci soli, dvě snítky čerstvého kopru, celerovou nať, mrkev, dva stroužky česneku. Cuketu musíte před použitím omýt, pak ji oloupejte a nastrouhejte nahrubo.

Má-li cuketa jemnou slupku, nemusíte ji před strouháním loupat. Zdroj: Profimedia

Mají cukety hodně semínek? Pak je před použitím vydlabejte a všechna semínka vyjměte. Do čisté a suché sklenice dejte vrstvu cuket, posypte solí a nadrobno nakrájeným koprem, pak nastrouhanou mrkev, pokrájenou celerovou nať a oloupaný stroužek česneku zbavený středu. Takhle postupujte dokud nenaplníte celou sklenici.

Cuketu můžete nakrájet i na tenké nudličky. Zdroj: Profimedia

Týden fermentace

Následně uzavřete sklenici víčkem, otřete, překryjte utěrkou a nechte zeleninu uvnitř kvasit neboli fermentovat. Sklenice by měly být na nějakém suchém a teplém místě, vyhýbejte se však přímému slunečnímu záření. Během fermentace, která trvá tři až sedm dní, cukety postupně kvasí a získají požadovanou kyselou chuť. Samozřejmě můžete cukety kontrolovat a ochutnávat. Jakmile mají takovou kyselost, která vám vyhovuje, je hotovo. Uložte uzavřenou sklenici do chladničky, kde vydrží několik týdnů.



Zdroje: www.youtube.com, culturesforhealth.com