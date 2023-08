Cuketovo-mrkvový dort: Úžasně vláčný a nadýchaný jak obláček

Nějakou tu sladkou tečku po obědě si dá jistě ráda většina z nás. Jenomže pak se objeví výčitky a kolem váhy procházíme raději s odvráceným zrakem. To je sice také řešení, ale pak je tady ještě varianta, která nám dá možnost pochutnat si bez hryzání svědomí. Co třeba takový cuketovo-mrkvový dort?

Chceme-li se přece jen trochu prohřešit proti pravidlům přísné diety, ale na druhou stranu se bojíme vlastního svědomí, mohl by být ideálním řešením právě takový dort, který v sobě snoubí jak zeleninu, tak i sladkost, kterou si jistě užijeme s o to větší chutí. V základu budeme potřebovat jen pár surovin, doplněných kořením.

Jak dělá mrkvový dort cukrářka Markéta Krajčovičová, se podívejte v tomto videu:

Základní ingredience máme doma

Pokud se pro cuketovo-mrkvový dort rozhodneme, budeme samozřejmě potřebovat právě tyto dvě ingredience, a to ve stejném množství. Základní recept hovoří o polovině běžně velkého šálku. K tomu si připravíme dvě vajíčka, 1,5 šálku polohrubé mouky, šálek moučkového cukru, půl šálku nadrobno nasekaných pekanových ořechů, půl šálku oleje a o polovinu méně mléka. Nesmíme zapomenout na lžičku kypřicího prášku a špetku soli. Z koření použijeme mletou skořici a muškátový oříšek. Všechno dochutíme lžičkou citronové šťávy a vanilky.

Předehřát troubu a míchat

Co teď? V tuhle chvíli je ten pravý čas na zapnutí trouby přibližně na 180 °C a můžeme začít promíchávat jednotlivé suroviny. Nejprve přijde do jedné mísy všechno suché a sypké, tedy mouka, koření a kypřicí prášek. Druhá nádoba poslouží na tekuté a vlhké náležitosti receptu, tedy olej, mléko, citronovou šťávu, vejce. Přidáme sem také cukr a vanilku.

Směsi v obou nádobách dobře promícháme nejprve odděleně a následně vmícháme suchou část do tekuté. Všechno rovnoměrně rozetřeme do vymaštěné a moukou vysypané dortové formy a vložíme do rozehřáté trouby. Po pětatřiceti až čtyřiceti minutách bude hotovo a dort může jít ven z trouby a pomalu chladnout.

Dort můžeme posypat sekanými ořechy. Zdroj: Pixabay

Bez polevy by to nebylo ono

Mezitím si připravíme zlatý hřeb dortu, tedy polevu. Ve středně velkém hrnci smíchejte 1 šálek moučkového cukru, 1/4 šálku rozpuštěného másla, 1/4 šálku smetany. Přiveďte směs k mírnému varu za stálého míchání. Vařte asi 2-3 minuty, dokud se poleva nezačne zahušťovat. Odeberte hrnec z plotny a vmíchejte 1 čajovou lžičku vanilkového extraktu. Pokud chcete polevu na dortu rozetřít, nechte ji zchladnout, dokud není dostatečně hustá, aby na dortu držela.

Podle fantaizie můžete dort ještě ozdobit třeba malými mrkvičkami vyrobenými z marcipánové hmoty. Tenhle jednoduchý tvar zvládne každý a děti budou mít určitě radost. Pustíte se do toho?

