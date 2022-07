Úplně jednoduchý cuketový dort: Takto ho připravují hospodyňky na jihu Francie

Sezóna cuket je na vrcholu! Jedná se o superpotravinu, která chutná za syrova, ale i naslano a na sladko. Překvapte přátele v letním čase při posezení na zahradě a připravte pro ně prvotřídní cuketový dort. Uvidíte, že sklidíte velký úspěch!

Cukety jsou jedinečnou zeleninou, která se v posledních letech pravidelně objevuje i na českých stolech, a to v moha podobách. A je to dobře, protože se jedná o velice zdravou plodinu s minimálním počtem kalorií a vysokým podílem užitečných minerálů. Její výhodou je i to, že se hodí k přípravě mnoha pokrmů.

Které cukety jsou nejchutnější?

Zpracovat se dají samozřejmě všechny cukety, ale nejlahodnější jsou ty mladé a nepřerostlé. Mají křehkou slupku a nemusíte je čistit od velkých a tuhých semen. Čím je cuketa starší, tím je její slupka tvrdší a vysušenější. Chuť většinou nebývá tak intenzivní a je lehce škrobovitá. Ovšem stačí ji jen oloupat a pečlivě zbavit velkých semen a lze také použít.

Cukety sklízejte včas, aby byly křupavé, křehké a šťavnaté. Zdroj: encierro / Shutterstock.com

V případě, že si cukety kupujete, vybírejte si vždy takové, jež mají lesklou slupku a nejsou zbytečně otlučené a hlavně ovadlé. V případě, že budete cuketu nějaký den skladovat v lednici, vložte ji do teplejší části, protože tato plodina nemá ráda teploty, které se blíží nule.

Cukety se postarají o vaše zdraví

Cukety obsahují až 95 % vody a velké množství zdraví prospěšné vlákniny. Velké zastoupení mají také významné minerální látky, především vápník a hořčík. Když si je budete dopřávat pravidelně, obohatíte tělo o kyselinu listovou a vitamíny A, B, C, K a E. Dokonce tak i pozitivně ovlivníte správnou činnost srdce, ledvin a střev.

Cukety nejsou jen plné vody, ale obsahují i spoustu minerálů a vitamínů. Zdroj: Pixel-Shot / Shutterstock

Upečte dort francouzských hospodyněk

Zpracujte cukety originálním způsobem a nechte se inspirovat zkušeností kuchařek z jihu Francie. Pečou dort, jehož těsto je příjemně vláčné a neskutečné chutné. A hlavně je tato delikatesa velice snadná k výrobě a zvládne ji upéct opravdu každý.

Potřebné ingredience

500 ml nastrouhaných cuket

180 g hladké mouky

150 g celozrnné pšeničné mouky

250 g třtinového cukru

50 g hořkého kakaa

2 čajové lžičky jedlé sody

1 čajová lžička perníkového koření

100 g másla

3 vejce

sůl

Cuketový dort můžete potřít čokoládovou polevou a ozdobit sezónním ovocem. Zdroj: Shutterstock

Nejprve pečlivě vyšlehejte cukr a vejce se špetkou soli do tuhé pěny. Následně vmíchejte najemno nastrouhané cukety a rozpuštěné a vychladlé máslo. Směs důkladně promíchejte, aby se veškeré suroviny dokonale propojily, mělo by vám vzniknout poměrně řídké těsto. Připravte si vymazanou a moukou nebo strouhankou vysypanou dortovou formu, do níž nalijte těsto. Poté vložte do předehřáté trouby a pečte zhruba 45 minut při teplotě 170 °C. Po vychladnutí můžete dort potřít buď marmeládou nebo ozdobit čokoládovou či citrónovou polevou a sezónním ovocem. Pokud chcete, aby měl dort opravdu francouzský šmrnc, posypte jej praženými mandlemi.

Zdroje: www.budejovice.rozhlas.cz, www.prozeny.cz, www.rehabilitace.info