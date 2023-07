Italský cuketový koláč Scarpaccia: Za pár korun blesková večeře jak víno

Vyplodila vaše zahrádka tolik cukety, že si už nevíte rady, jak ji zužitkovat? Upečte z ní skvělý koláč, který je přes léto nesmírně populární v Itálii. Scarpaccia obsahuje jen hrstku surovin, je za pár minut hotová a chutná fantasticky.

Cuketová sezóna je v plném proudu. Spousta lidí si tento druh zeleniny vychutnává v té nejklasičtější podobě - cuketu jen obalí ve trojobalu a smaží ji dozlatova. S cuketou se ale dá dělat mnohem víc. Můžete z ní uvařit skvělou polévku, jen tak ji zasypat sýrem a dát zapéct, anebo ji třeba nastrouhanou přidat do těsta na perník, který díky cuketě bude neodolatelně vláčný. V Itálii se pak z cukety připravuje vynikající koláč zvaný scarpaccia. A nejenže skvěle chutná, ale je i velmi zdravý.

Cuketa pro zdraví i na hubnutí

Cuketa je zeleninou, která je velmi populární hlavně mezi dietáři. Obsahuje totiž minimum sacharidů i tuku, a tak je možné ji konzumovat v takřka neomezeném množství. Do svého jídelníčku by ji měl ale pravidelně zařazovat naprosto každý. Je totiž napěchovaná vitamíny, minerály a antioxidanty.

Cuketa je z více jak 95 procent tvořena vodou, a tak se její konzumace skvěle hodí hlavně přes léto. Kromě toho poskytuje tělu velké množství vlákniny, čímž podporuje zdraví střev a napomáhá k vylučování toxinů z těla. Nejvíce zdraví prospěšných látek se nachází ve slupce cukety. A tak ji na cuketě vždy ponechte.

Z cukety můžete připravit celou řadu porkmů. Třeba i bábovku. Zdroj: Instagram / Martha Stewart

Pokrmy z cukety

Cuketu můžete konzumovat na celou řadu způsobů. Skvělé jsou například cuketové placky, které jsou zdravou alternativou klasických bramboráků. Můžete ji připravit i namísto zelí k nedělní kachně. Věděli jste, že se z cukety dají připravit i zdravé chipsy? Stačí nechat cuketu nakrájenou na plátky vypotit, pak ji okořenit a nakonec nechat upéct nasucho v troubě. Tyto „brambůrky” pak můžete jíst zcela bez výčitek.

Cukety jsou plné zdraví prospěšných látek. Zdroj: Shutterstock.com

Italský cuketový koláč scarpaccia

Koláč scarpaccia pochází z Toskánska. Italové ho nejraději připravují v létě a vychutnávají si ho jako lehký oběd nebo večeři společně se sklenkou dobrého vína. Na stolech se ale objevuje po celý rok i třeba jako příloha ke kousku masa.

Scarpacciu si naprosto zamilujete. Zdroj: 123rf

Nakrájejte si na tenké plátky 2 větší cukety a 1 velkou cibuli. Na pánvi rozehřejte 2 lžíce olivového oleje a cibuli s cuketou na něm osmažte dozlatova. V míse smíchejte 150 gramů polohrubé mouky, přidejte 30 gramů strouhanky, 2 lžíce olivového oleje a přilijte 250 mililitrů studené vody. Těsto osolte a opepřete a vmíchejte do něj osmaženou zeleninu. Pak už jen všechno nalijte do zapékací formy, kterou jste předem vystlali pečicím papírem, a dejte koláč péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia na zhruba 35 minut.

TIP: Koláč si na závěr můžete ještě lehce upravit a ještě více tak zlepšit jeho chuť. Před pečením ho zkuste třeba zasypat sýrem a ozdobit čerstvými rajčaty.