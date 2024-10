Hledáte snadný a vynikající letní recept na lahodný moučník? Upečte si broskvový koláč s drobenkou, jeho tajnou ingrediencí je cuketa!

A šup s cuketou do koláče

Chtělo by to nějakou snadnou litou buchtu na plech, která by byla vlahá a nestrávili byste pečením půl dne? Zkuste tento bezvadný recept, který se hodí právě teď. Je totiž nejen čas cuket, ale také broskví a toho byste určitě měli využít.

Jak se peče z cuket? Snadno! Ukáže vám to názorně také autorka tohoto příspěvku z YouTube kanálu Helenčino pečení – Helena Vybíralová, která představí cuketový koláč s malinami.

Zkuste cuketový koláč

Doba malin je však tatam, a tak když nejsou maliny, zkuste udělat koláč s čerstvými broskvemi. Je to koláč vynikající, jemný a díky cuketám také ohromně vlahý. Cukety navíc nemají nepříjemnou chuť, kterou by bylo třeba něčím maskovat. Výborně se proto hodí do slaného i sladkého pečiva.

Broskvím bude ale také báječně slušet drobenka. Proč? Protože kousky broskví krásně pečením povolí a změknou, přičemž pustí spoustu šťávy. A byla by škoda o ni přijít, stejně jako by nebylo dobré, aby vám koláč rozměkl a zblátovatěl díky broskvové chutné šťávičce.

Proto se hodí také čepice drobenky, která částečně vláhu natáhne a udrží. Díky tomu koláč neztratí nic z chuti broskví, a naopak se všechny ingredience a vůně krásně propojí.

Máte cuketu? Použijte ji do pečiva! Bude krásně jemné a vlahé.

Cuketový koláč s broskvemi a voňavou drobenkou

Troubu předehřejte na 180 °C a připravte drobenku ze 150 g polohrubé mouky, 100 g másla a 100 g moučkového cukru. Do drobenky můžete přimíchat i balíček vanilkového cukru a lžičku skořice, které moučník krásně ovoní. Směs dobře promněte, až se začnou formovat drobečky a hrudky. Když se již drobenka na prsty nelepí a je pěkná i na pohled, nechte ji v míse a vrhněte se na přípravu těsta.

Co bude třeba na samotný koláč? Zhruba 400 g nastrouhané cukety. Hodí se lépe jemné menší šťavnaté kousky cuket, ale použitelné jsou jakékoli plody. Dále si nachystejte 350 g polohrubé mouky, 180 g cukru, 100 ml oleje, 3 vejce a kypřicí prášek. Aby koláč hezky voněl, nezapomeňte ani na citronovou, případně pomerančovou kůru.

Veškeré ingredience smíchejte. Začít můžete vejci a cukrem, které je vhodné vyšlehat do světlé pěny, následně vmíchejte všechny další suroviny, na závěr také strouhanou cuketu.

Směs rovnoměrně roztáhněte stěrkou na papírem vyložený plech. Omyté broskve nakrájejte na silnější plátky a rozvrstvěte po povrchu zatím ještě tekutého korpusu. Broskve posypejte vydatně drobenkou a nechte péci asi 25 minut nebo podle uvážení.

