Fantastický cuketový makovec: Křehoučký a hotový bleskem

Úroda cuket je v plném proudu a vy si už nevíte rady, co s nimi udělat? Upečte si úplně jednoduchý cuketový makovec, který máte za chvilku hotový! Pochutná si na něm celá vaše rodina a jeden nebude stačit.

Využití cukety je velmi pestré, jelikož ji můžete použít snad na všechny způsoby - od grilování až po moučníky. Tato zelenina obsahuje mnoho vitaminů a minerálů, díky kterým má příznivé účinky na zrak, posiluje svaly a srdce, zmírňuje stres a napomáhá činnosti mozku, ale je skvělým pomocníkem i při dně a cukrovce. Kromě vitaminů A, B a C obsahuje cuketa také karoteny, vlákninu, hořčík, vápník, železo, draslík a fosfor.

Prevence proti nemocem

Pokud budete cuketové pokrmy jíst pravidelně, bude to mít velmi pozitivní vliv na vaše zdraví. Jelikož cuketa obsahuje vysoké množství vlákniny, je vhodná i jako prevence proti rakovině střev. Vitamin C, foláty a betakaroten ochraňují buňky před škodlivými chemikáliemi, které mohou často vést až ke vzniku rakoviny tlustého střeva. Tyto látky mají též protizánětlivé účinky, díky kterým léčí onemocnění jako osteoartrózu, astma či revmatickou artritidu.

Cuketa patří mezi nejzdravější druhy zeleniny. Zdroj: Shutterstock

Správné skladování cuket

Abyste si mohli dopřát cuketu i v zimním období, můžete si je dát do sklepa až na 6 měsíců! Vhodné jsou větší cukety, které mají tvrdou slupku a při poklepání znějí dutě. Pokládejte cukety vždy na suché místo, aby se vám nestalo, že by shnily. Pokud máte malé cukety, raději je dejte zmrazit. Rozkrájejte cuketu na kousky a dejte do transparentních sáčků či plastových krabiček. Takto uchovaná cuketa vám vydrží klidně až do příštího roku. Další možností je cuketu vůbec neskladovat a upéct si z ní třeba výtečný cuketový makovec, v němž se krásně pojí chuť cuket a máku!

Cuketový makovec je velmi jednoduchý na přípravu. Zdroj: Shutterstock

Recept na cuketový makovec

Budete potřebovat 400 g cukety, 4 vejce, 200 g cukru, 1,5 dl oleje, 400 g polohrubé mouky, 60 g nemletého máku, kypřící prášek do pečiva, lžičku citronové kůry. Cuketu oloupejte, najemno nastrouhejte a 10 minut nechte uležet. Poté z ní vymačkejte a vylijte nadbytečnou vodu. Mezitím vyšlehejte vejce s cukrem do pěny. Přidejte olej, mouku s kypřícím práškem, citronovou kůru a mák. Nakonec vmíchejte i cuketu. Vzniklé těsto nalijte na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby při 180 °C. Makovec pečte dozlatova. Abyste zjistili, jestli už je hotový, můžete použít špejli.

Náš tip

Hotový moučník můžete potřít čokoládovou polevou pro sladší chuť.

