Cukety nacpěte do sklenic a zalijte zálivkou. Zásoba na celý rok za pár korun

Se stále zvyšujícím se množství cuket na záhoně radost z podlouhlých plodů pomalu upadá a vyvstává otázka, co s nimi? Máme pro vás jednoduchou radu. Zavařte je! Cukety jsou skvělou zeleninou a díky jemné chuti je můžete použít prakticky do jakéhokoliv receptu. Podívejte se s námi, na jaké způsoby se dají cukety zavařit. Jednoduše je naskládejte do sklenic a vychutnejte si je po celý rok. Navíc vás zásoby vyjdou jen na pár korun.

Cukety jsou vděčnou zeleninou. Nejlepší je sklízet je ještě malé. Tehdy jsou krásně šťavnaté a křupavé. Přerostlé cukety pak mívají už hodně semínek a bývají tužší. Čím menší cukety sklidíte, tím širší využití pro ně najdete. Baby cuketky budete chtít po jednom ochutnání chroupat jen tak samotné a syrové, nebo jimi ozvláštněte salát, není třeba je jakkoliv tepelně upravovat. Malé cukety také můžete rovnou naskládat do sklenic a zavařit jako okurky. Ty vzrostlejší pak můžete zavařit na několik způsobů. Pojďte se podívat, co všechno se dá s cuketami podniknout: Nejrůznější čalamády a strouhané cuketové směsi se hodí hlavně pro ty odrostlejší kousky s pevnou slupkou. V zimě krásně zahřejí, budou se hodit jako základ do omáček nebo třeba jako směs na topinky. To ale zdaleka není všechno. Barvy ve sklenici Menší a mladší cukety můžete zavařit jako okurky. Vcelku, nebo je nakrájejte na silnější kolečka a napěchujte je do sklenice. Pokud máte na zahradě i žluté cukety, nakombinujte je se zelenými. Nejen, že si pochutnáte, ale barvy potěší i vaše oko. Připravte si na ně klasický sladkokyselý nálev z 2/3 litru octa, 100 gramů cukru a 1/3 litru vody a trošky soli. Přidejte bobkový list a nové koření. Nálevem zalijte napěchované sklenice a zavařte. Zavařujte je kratší dobu, aby zůstaly krásně křupavé a ne blátivé. Cuketu můžete zavařit i ve sladké variantě. Rozhodně stojí za vyzkoušení. Zdroj: Tatevosian Yana / Shutterstock.com Zkuste cuketu na sladko Cuketa je díky své jemné chuti neuvěřitelně variabilní a zcela bez výčitek ji můžete zkusit zavařit i na sladko. Vyzkoušejte ji ve formě kompotu. Cukety oloupejte, zbavte semínek a nakrájejte nadrobno. Zalijte vodou a zakápněte menším množstvím octa, promíchejte a nechejte odstát v chladničce do druhého dne. Druhý den přidejte k cuketě cukr, dva svitky skořice, celou směs přendejte do hrnce a přiveďte cuketu k varu. Jakmile cuketa zesklovatí, vyjměte zeleninu z kastrolu a ponechte ji stranou. Do vývaru vložte plátky očištěného bio citronu, přilijte šťávu ze dvou velkých pomerančů a přidejte pár kapek ananasové esence. Opět přiveďte k varu, provařte už jen krátce a stáhněte z plotny. Cukety pak rovnoměrně rozdělte do sterilizovaných sklenic, zalijte vzniklou šťávou a zavařte. Kompot chutná skvěle samotný nebo jej použijte při pečení moučníků. Zdroje: www.youtube.com, www.az-recepty.cz, www.apetitonline.cz