Tukožroutská cuketová polévka: Zasytí vás a podpoří hubnutí i po padesátce

Chcete zhubnout, ale nechce se vám hladovět? Vyzkoušejte pročišťující polévku, která vás zasytí a dodá vašemu tělu potřebné vitaminy.

Cuketa je spíše letní zelenina. Ale v dnešní době je k dostání téměř po celý rok. Naše posedlost touhle tykví není čistě náhodná. Cuketa má totiž spoustu vlastností, které oceníte hlavně v případě, když chcete zhubnout pár kilo navíc. O co jde? Předně cuketa je tvořená z 91 % vody, je močopudná a pomáhá tělu vyplavovat toxiny. A to není zdaleka všechno.

Cukety jsou syté a nízkokalorické. Zdroj: Profimedia

Nízkokalorická zelenina

Další předností cukety je malý podíl tuků, takže nemusíte mít strach, že po takovém „cuketovém nášupu“ automaticky přiberete. Podle kalorických tabulek má 100 g cukety jen 20 kcal. Navíc obsahuje hodně bílkovin, takže vám po ní nebude kručet v břiše. Cuketu můžete zapékat, dusit nebo ji přihodit do omáčky jako jednu ze zeleninových přísad. Skvělé jsou třeba cuketové hranolky (s jogurtovým dipem), plněné cukety, slané cuketové koláče, placky… Pokud se chcete naladit na dietnější strunu, vyzkoušejte cuketovou tukožroutskou polévku. Příprava je jednoduchá a efekt veliký. A tak neváhejte a pusťte se do toho!

Cibule tvoří základ tukožroutské polévky. Zdroj: Profimedia

Cuketová tukožroutská polévka

Ve velkém hrnci orestujte 1 nasekanou cibuli a 2 stroužky česneku. Poté přidejte 1 hrnek nakrájené mrkve, 4 hrnky nakrouhaného zelí a 1 hrnek zelených fazolek. Vše zalijte vývarem a nechte zhruba 5 minut na vařiči „probublávat“. Poté přisypte 2 hrnky nakrájené papriky a 800 g rajčat. Zeleninovou směs ochuťte 2 lžícemi rajčatové pasty, 2 bobkovými listy, ½ lžičky tymiánu, ½ lžičky bazalky, pepřem a solí. Jakmile se přísady chuťově propojí (trvá to asi 7 minut), přidejte ještě 2 hrnky nakrájené brokolice a 2 hrnky cukety. Směs povařte ještě dalších 5 minut a můžete servírovat. Pozor – před podáváním odstraňte bobkový list! Polévka je velmi chutná a sytá!

Tukožroutská polévka obsahuje hodně druhů zeleniny. Zdroj: Profimedia

Chcete něco „pořádného“?

Zkusit můžete i zapečenou cuketu. Je to jídlo z jednoho hrnce, takže je hned hotové. Můžete ho připravit i ve větším množství a pohostit celou rodinu. Jak na to: Oloupejte dvě malé cukety. Nakrájejte je na silnější kolečka a promíchejte se solí, paprikou, černým pepřem a sušeným zeleninovým vývarem. Pak oloupejte dvě cibule, nakrájejte je na půlkolečka a osmažte na oleji. V misce rozkvedlejte 2 vejce, sůl, ½ nízkotučného jogurtu a 2 rozdrcené stroužky česneku. Cukety vyrovnejte do skleněného pekáčku, zasypte restovanou cibulí a přelijte vaječnou hmotou. Nákyp pečte na 200 °C asi 30 minut. Jakmile má zlatavou kůrčičku, posypte ho strouhaným eidamem a dejte znovu na 10 minut zapéct. Hotovou baštu nakrájejte na kousky a servírujte. Určitě zachutná!

Malá motivace, proč ještě jíst cuketu…

Tento druh tykve napomáhá detoxikaci těla.

Zelenina obsahuje spoustu provitaminu A, který posiluje imunitní systém. Zároveň funguje i jako antioxidant, který podporuje oči a chrání je proti poškození a nemocem, jako je například šeroslepost.

Cuketa je zdrojem vitaminu B, který zlepšuje stav sliznic a pokožky.

Zelenina je plná „céčka“, minerálů (vápník, draslík, hořčík a železo), které pomáhají potlačovat únavu, vyčerpání a stimulují nervovou činnost.

Tykev podporuje střeva a hlavně regeneruje jejich „výstelku“. Proto je vhodnou potravinou pro všechny, kdo trpí trávicími obtížemi, například Crohnovou nemocí, ulcerózní kolitidou, gastritidou, dráždivým tračníkem nebo zánětem tlustého střeva.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.domacivareni.cz