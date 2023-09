Nakrájejte cukety a obalte je ve famózním těstíčku. Mnohem lepší než maso!

Krásně křupavé, šťavnaté a dozlatova usmažené řízky miluje snad každý. Kvůli ceně masa si je však mnozí dopřávají spíše svátečně. Věděli jste ale, že můžete úžasně chutné řízky připravit i z cukety? A možná si na nich pochutnáte více než na těch z masa.

Cuketa je úžasná zelenina, která se dá zpracovat na celou řadu způsobů. Těch je tolik, že o mnohých z nich někteří možná ještě ani nikdy neslyšeli. Jistě, cuketu nakrájenou na kolečka a obalenou v trojobalu, cuketové placičky anebo cuperník zná každý. Věděli jste ale třeba o tom, že když cuketu namočíte do těstíčka a v něm ji osmažíte, vykouzlíte naprosto geniální pokrm připomínající klasický řízek?

Podrobný postup, jak připravit řízky z cukety, najdete ve videu:

Cuketové řízky

Přestože jsou cuketové placičky velmi oblíbené, milovníci masa z nich pochopitelně nikdy úplně nadšení nejsou. Stačí ale cukety nakrájet, obalit je v lahodném těstíčku a usmažit. Díky tomu budou mít jinou strukturu, budou křupavější a také podstatně chutnější. A někteří možná ani nepoznají, že nejí maso.

Na řízky nekrájejte cuketu na kolečka. Nakrájejte ji podélně na plátky. Zdroj: Profimedia

Cuketu nakrájejte

Na 4 porce budete potřebovat zhruba 2 větší cukety. Cukety omyjte, odkrojte z nich oba konce a pak každou cuketu nakrájejte podélně na několik zhruba 0,5 centimetru silných plátků. Jednotlivé plátky následně vyskládejte vedle sebe na pracovní plochu a z obou stran je lehce posolte. Sůl nechte asi 20 minut působit. Ta totiž z cukety vytáhne přebytečnou vodu a cukety budou mnohem křupavější. Po uplynutí času cuketové plátky vysušte papírovou utěrkou.

Těstíčko na obalování

Během toho, co se bude cuketa „potit”, si připravte těstíčko na obalování. Do větší mísy rozklepněte 3 středně velká vejce. Ta lehce osolte, opepřete a vmíchejte do nich také 1 lžičku sladké mleté papriky. Do těstíčka pak přidejte ještě 1 lžičku sušené bazalky a 100 gramů nastrouhaného tvrdého sýru.

Následně do těstíčka namáčejte cuketové plátky a ty poté obalujte ve směsi vytvořené ze 100 gramů strouhanky a 50 gramů mouky. Obalené řízky smažte na pánvi v dostatečně rozehřátém slunečnicovém oleji z obou stran dozlatova.

Cuketové řízky v těstíčku jsou lepší než maso. Zdroj: Profimedia

Smetanový dip

Hotové cuketové řízky můžete servírovat například s vařeným bramborem anebo bramborovou kaší. Skvělé jsou ale i bez přílohy, například jen se skvělým smetanovým dipem. Na ten smíchejte 1 celou nastrouhanou salátovou okurku, 3 lžíce zakysané smetany, 2 prolisované stroužky česneku, špetku soli a 1/2 lžičky sladké mleté papriky. A rychlá, chutná a zdravá večeře je na stole.

Zdroje: varimedobroty.cz, vareni.cz