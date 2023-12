Znáte anýzky? Toto cukroví voní exotikou a je tak lahodné, že další Vánoce si bez něj nedokážete představit.

Anýz je jedno z nejstarších koření. První zmínky o jeho vůni, chuti a léčivých schopnostech pocházejí už z dob starého Říma. Říká se, že zakladatel lékařské vědy, Hippokrates, považoval anýz za přírodní lék proti kašli a nadýmání. Možná právě proto byla v cukru obalená anýzová semínka jednou z nejoblíbenějších pochutin tehdejších hostin, protože hosté museli po opulentním „meníčku“ pořádně vytrávit. Anýz byl také považován za zdroj síly a energie. Proto se také vyskytoval v jídelníčku vojáků římského vojevůdce Julia Caesara.

Autor příspěvku Vaření s vařečkou vám ukáže, jak si připravit voňavé vánoční cukroví z vašeho dětství. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Léčivé účinky anýzu

Zajímavé je, že léčivé účinky anýzu potvrzují i současní vědci a bylinkáři. Podle nich toto koření tlumí bolest v krku, melancholické stavy, astma, záněty a vysoký krevní tlak. Proto takové anýzové cukroví z babiččiny kuchařky je na vánoční stůl to pravé ořechové. Spraví vám chuť, náladu i zdraví. Jak si ho upečete?

Anýzky od babičky….

Receptů na tradiční anýzky existují spousty. Tady je jeden znich…. Jak na to: Do mísy rozdrobte 0,25 kostky droždí s 1 lžící cukru a 2 lžícemi teplého mléka. Počkejte, až vzejde kvásek. Mezitím v druhé nádobě smíchejte 290 g hladké mouky, 1 a ½ lžičky mletého anýzu, 50 g mletých vlašských ořechů, nastrouhanou kůru z 1 citronu. Obsah obou mís pak spojte do jedné mísy a zpracujte na těsto. Z něj pak vyválejte menší kuličky, které přitlačte vidličkou, aby z nich vznikly malé placičky. Cukroví navrstvěte na pekáč vystlaný pečícím papírem a pečte na 160 °C zhruba 15 minut. Hotové anýzky pak obalte v cukru a nechte v uzavřené nádobě uležet.

close info Profimedia zoom_in Anýz dodá cukroví exotickou vůni i chuť.

Zbyl vám anýz?

Toto koření se ve vaší kuchyni určitě neztratí. Můžete ho použít například do chlebového těsta nebo do různých druhů pečiva, kterému dodá příjemnou nasládlou chuť. Anýz je také výborným kořením k dochucování rybích specialit. Tak toho určitě využijte.

Zdroje: www.salveo.cz, www.lifee.cz