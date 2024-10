Nepečené cukroví je jednou z hvězd vánočního stolu. Jakmile se objeví na talíři, okamžitě zmizí…

Každá rodina má cukroví, které miluje. „U nás jasně vede linecké, perníčky a vanilkové rohlíčky,“ svěřuje se paní Věra z Prachatic. Jedním dechem ale dodává, že zatímco pečené cukroví má každý rád jiné, v případě nepečených sladkostí jsou všichni zajedno.

„Ať už udělám roládu, kuličky nebo vosí hnízda, po všem se okamžitě zapráší. Skoro mi je to až líto. Minulý rok jsem žertovala, že končím s pečením a budu dělat jen kuličky. Dětem to bylo jedno, ale manžel se ozval, že bez vanilkových rohlíčků nejsou Vánoce. Tak asi stejně budu muset zapnout troubu,“ směje se brunetka.

Kaštanové cukroví

Paní Věra má ve svém repertoáru spoustu receptů. Některé z nich jsou ještě po její babičce. „Mám ráda staré klasické české recepty. Ale líbí se mi i ty modernější, které mají zajímavou chuť. Před dvěma lety jsem na internetu objevila kaštanové cukroví. Zkusila jsem ho a bylo báječné,“ rozplývá se paní Věra s tím, že recept si oblíbila a zařadila do svých vánočních evergreenů. Vyzkoušejte ho i vy… Je dobrý, chuťově zajímavý a hlavně návykový. Určitě si ho udělejte hned ve dvojnásobné dávce!

Nepečená dobrota

Na tuto lahůdku potřebujete 500 g jedlých kaštanů. Pokud tuto hlavní surovinu máte, pak se už můžete hravě pustit do díla. Jak na to: Nakrájejte na kostičky 100 g másla. Kaštany nařízněte na vypouklé straně do kříže a vařte na středním plameni asi 20 minut. Poté kaštany slijte, rozřízněte na polovinu a vydlabejte lžičkou.

Modelování pralinek

Jádra kaštanů nastrouhejte nebo propasírujte přes sítko. Vzniklou kaštanovou drť nasypte do mísy společně s máslem, 120 g rozdrcených piškotů, 50 g moučkového cukru a 2 lžíce rumu. Všechny suroviny zpracujte tak, aby z nich vzešlo jedno kompaktní těsto. Z něj pak pomocí lžičky vymodelujte kaštánky, které nechte ztuhnout v lednici.

Čokoládová krusta nebo kakao

Ve vodní lázni nechte rozpustit čtyři tyčinky ledových kaštanů. Jednotlivé kaštánky v ní namáčejte a znovu nechte zatuhnout v lednici, aby čokoládová krusta získala svůj lesk a pevnost. Hotové kaštánky servírujte v malých papírových košících jako pralinky. Náš tip: Pokud nemáte doma čokoládu, vystačíte si s obyčejným kakaem. Kaštánky jsou dobré i tak!

