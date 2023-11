Příchod vánočních svátků nemusí nutně znamenat nárůst tělesné hmotnosti. Upečte si tradiční cukroví, avšak ze zdravých ingrediencí, které váš dietní jídelníček nijak nenaruší. Užijte si tak Vánoce se vším všudy beze strachu o přibrání!

Pokouší vás vánoční cukroví při sledování oblíbených pohádek a filmů, které dávají o svátcích v televizi? Udržet si svou váhu ovšem můžete i bez odepření pečení. Stačí pouze zvolit ty správné suroviny, vytvořit cukroví malé a bezmyšlenkovitě se nepřecpávat. Jedině tak si nepřekazíte cestu za vysněnou postavou.

Upečte si prvorepublikové vanilkové rohlíčky od prababičky Josefa Maršálka podle video receptu na YouTube, na kanálu Český rozhlas:

Zdroj: Youtube

Změna v nutričních hodnotách

Aby bylo cukroví zdravější, je zapotřebí do těsta dát méně cukru a tuku. Místo toho přidejte naopak více bílkovin a vlákniny, která se hojně nachází ve vločkách nebo celozrnné mouce. Hotové cukroví si pak můžete vychutnávat v určitých denních dávkách. Z klasických druhů cukroví ale zapomeňte na vosí hnízda nebo plněné ořechy, jež jsou obrovskou kalorickou bombou.

close info Shutterstock.com zoom_in Pšeničnou mouku nahraďte celozrnnou a krupicový cukr zase třtinovým.

Zdravé perníčky bez polevy

Cukrové zdobení perníčků zbytečně zvyšuje příjem kalorií, a proto si je připravte bez něho. Nejdříve zadělejte vláčné těsto ze 400 g hladké žitné mouky, 150 g másla, 4 vejcí, 100 g javorového sirupu, 140 g třtinového cukru, 100 g mletých vlašských ořechů, 2 lžiček perníkového koření a z jedné lžičky jedlé sody. Hotové těsto vložte do lednice na několik hodin vychladnout. Poté z něj rozválejte plát a vykrojené tvary dejte na plech vyložený pečicím papírem. Perníčky pečte v předehřáté troubě na 180 °C asi 10 minut.

Špaldové linecké cukroví

Na tácu s vánočním cukrovím by rozhodně nemělo chybět ani linecké cukroví. 100 g másla utřete do pěny s jedním žloutkem, čerstvě nastrouhanou citronovou kůrou a s 50 g rozpuštěným medem. Následně přidejte 200 g celozrnné špaldové mouky, kterou společně s pěnou zpracujte do vláčného těsta. To poté dejte do lednice a dále postupujte stejně jako u perníčků.

close info Profimedia zoom_in Linecké cukroví můžete slepit vaší oblíbenou marmeládou.

Vanilkové rohlíčky obalované ve stévii

Těsto na vanilkové rohlíčky vypracujte z 300 g špaldové mouky, 200 g změklého másla, 100 g namletých vlašských ořechů či mandlí, 60 g třtinového cukru, dvou vejcí a semínek z jednoho vanilkového lusku. Hotové těsto poté nechte uležet v lednici. Jakmile bude dostatečně vychlazené, tvarujte z něj malé rohlíčky, které dejte péct do předehřáté trouby na 180 °C zhruba na 15 minut. Ještě horké rohlíčky obalte v prášku ze stévie.

Nepečené ořechové kuličky

Zdravé cukroví může být také nepečené, a proto si připravte 50 g kešu ořechů, 50 g mandlí, 100 g sušených datlí a 2 polévkové lžíce kokosového oleje. Veškeré ingredience dohromady rozmixujte a ze vzniklého těsta vytvářejte malé kuličky. Hotové cukroví pak nechte v lednici ztuhnout, případně jej ještě před tím můžete namáčet v rozpuštěné kvalitní čokoládě.

Zdroje: notino.cz, prozeny.blesk.cz, stob.cz