Zapomenuté cukroví našich babiček: Vybaví se vám tyto poctivé druhy z dětství?

České hospodyňky jsou celosvětovou raritou, co se pečení cukroví týče. Neexistuje snad žádný jiný národ, který by tomuto vánočnímu zvyku věnoval tolik času jako právě my. Jsou dokonce takové rodiny, kde se peče i více než deset druhů tradičního cukroví. Inspirujte se tedy i vy recepty, které připravovaly už naše babičky.

Co rodina, to trochu jiný recept na vánoční cukroví. Každá rodina také připravuje jiné druhy a většina má dokonce recept na některý druh, o který by se nepodělila, považuje ho totiž za vlastní a nejlepší. My jsme sebrali ty nejlepší recepty našich babiček a nyní vám je přinášíme. Připravte si je i vy!

Mezi stálice samozřejmě patřily a stále patří vanilkové rohlíčky, ořechy či vosí hnízda. Kdysi byly však oblíbenější medvědí tlapky, zázvorky, podvodnice nebo sněhové pusinky. Pojďme si tedy některé druhy připomenout.

Zázvorky, podvodnice či vanilkové rohlíčky

Na zázvorky potřebujete 150 g hladké mouky, lžičku prášku do pečiva, 150 g cukru krupice, strouhanou kůru z citrónu, lžíci zázvoru, dva žloutky a jedno vejce. Mouku promícháme s práškem do pečiva, cukrem, strouhanou citronovou kůrou a zázvorem. Přidáme žloutky a vejce a vypracujeme tužší těsto. Rozválíme jej na pomoučeném vále na plát silný zhruba 5 mm a vykrájíme vykrajovátkem jednoduché tvary. Necháme je na plechu vyloženém pečicím papírem odstát přes noc. Druhý den pečeme 15 minut ve vyhřáté troubě na 150 °C. Pamatujte, že po upečení jsou zázvorky tvrdé a potřebují odležet.

Zázvorky. Zdroj: Anna Hoychuk / Shutterstock.com

Následovala samozřejmě klasika v podobě vanilkových rohlíčků. Ty se připravovaly stejně jako doposud z těsta z hladké mouky, cukru, másla, žloutku, namletých ořechů a vanilky. Původně toto cukroví pochází z Rakouska Uherska a setkáme se s nimi běžně i v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, ale také třeba v severní Itálii.

Pracny také patří mezi tradiční cukroví, babičky jim však říkaly medvědí tlapy. Do těch se pusťte už o prvním adventu. Je tedy nejvyšší čas, abyse pracny stihly rozležet. K jejich přípravě jsou třeba formičky, které v současnosti seženete plechové i silikonové.

Bez perníčků by nebyly ty pravé Vánoce

Bez perníčků by samozřejmě nebyly pravé Vánoce. Naše babičky na ně měly vlastní rodinné recepty, které neprozrazovaly. Po upečení je nádherně nazdobily a perníčky pak byly ozdobou slavnostního stolu i stromečku. Do Vánoc většinou vydržely jen díky tomu, že musely změknout.

Perníčky. Zdroj: haveseen / Shutterstock.com

Posledním zapomenutým cukrovím našich babiček, které si dnes představíme, je Masarykovo cukroví nebo také Masarykovy knoflíky. Na jejich přípravu budete potřebovat 180 g vlašských ořechů, 300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g krupicového cukru, 1 lžíce kakaa holandského typu, 1 žloutek, moučkový cukr na obalení.

Postup přípravy je následující. Ořechy na dvě hodiny namočíme do studené vody, pak je nahrubo nasekáme. Přidáme ostatní suroviny a zpracujeme těsto. Vytvarujeme z něj válečky o průměru cca 4 cm a necháme je v lednici nebo v mrazáku ztuhnout. Z válečků krájíme kolečka, klademe na plech vyložený pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě při 180 °C asi osm minut. Po vyjmutí z trouby necháme chvíli vychladnout a následně obalujeme ve vanilkovém moučkovém cukru.

