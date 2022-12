Psí čumáky: Levné zapomenuté cukroví našich babiček dnes už zná málokdo

Pokud byste rádi letos vyzkoušeli nějaký netradiční druh cukroví a hledáte inspiraci, zkuste se zaměřit na recepty, na které nedaly dopustit naše babičky, ale v průběhu let upadly tyto postupy v zapomnění. A jednou takovou dobrotou jsou psí čumáky. Toto cukroví s vtipným názvem chutná skvěle, je rychle hotové a nezruinuje vaši peněženku.

Zatímco kdysi naše babičky pravidelně připravovaly několik druhů cukroví, v dnešní době se mnozí raději drží jen hrstky prověřených postupů, a tak se během svátků konzumuje hlavně linecké, perníčky, pracny nebo vanilkové rohlíčky. Na tom na jednu stranu není nic špatného, na tu druhou se tak ale spousta lidí ochuzuje o výborné cukroví, jehož popularitu ukradl čas.

Psí čumáky chutí mírně připomínají vanilkové rohlíčky, na rozdíl od nich mají ale ještě lahodnou ořechovou náplň.

Zapomenuté cukroví

Psí čumáky, někdy zvané také jako žabí hubičky či ořechové mušličky, jsou cukrovím, které kdysi bývalo nesmírně populární, ale v průběhu let se na něj tak nějak zapomnělo. Jde o křehké taštičky naplněné povidly nebo směsí z ořechů a nakonec obalené v moučkovém cukru. Dají se jíst prakticky okamžitě po upečení, ale pochopitelně je lepší je připravit alespoň týden před svátky, aby se psí čumáky krásně rozležely a změkly.

Naše babičky na ně nedaly dopustit a rozhodně věděly proč. Vzhledem k tomu, nakolik snadná příprava psích čumáků je, zvládne je upéct naprosto každý, a to navíc opravdu levně a rychle. Za zkoušku tedy rozhodně stojí. A je vysoce pravděpodobné, že je rychle zařadíte mezi své oblíbené vánoční recepty.

Na začátku pečení si do velké mísy prosejte 250 gramů hladké mouky a smíchejte ji s 1/2 sáčku prášku do pečiva. Pak do mísy přidejte 1 celé vejce a také 250 gramů změklého másla. Těsto rukama dobře propracujete, aby se všechny ingredience propojily, vytvořte z něj kouli, obalte jej potravinářskou fólií a dejte prozatím odpočívat do chladničky.

Teď se můžete vrhnout na přípravu ořechové náplně. Do čisté mísy nasypte 100 gramů najemno pomletých vlašských ořechů, 100 gramů moučkového cukru, 1 vejce a 2 lžíce hořkého kakaa. Pokud máte v cukroví rádi rumové aroma, přidejte asi 1-2 lžičky rumu. Dobře promíchejte.

Odpočinuté těsto vyndejte z chladničky a rozdělte si jej na 2 stejné části. Každou z nich pak vyválejte a s pomocí kulatého vykrajovátka do ní vykrojte tolik koleček, kolik jen bude možné. Doprostřed každého kolečka dejte asi lžičku připravené náplně a kolečka přehněte na polovinu. Pak už je jen položte na pečicím papírem vyložený plech a dejte péct do trouby vyhřáté na 170 °C na 10 až 15 minut. Mezitím, co se bude cukroví péct, si v míse smíchejte 1 vanilkový cukr a 200 gramů cukru moučka a v cukrové směsi po upečení obalte ještě horké psí čumáky. A je hotovo!