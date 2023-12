Děláte každý rok pracny? Vyzkoušejte základní recept podle pana Cuketky nebo pivní verzi s brusinkami. Obě varianty jsou fantastické a jen se na jazyku rozplývají.

Umíte pracny?

Už máte napečeno nebo vás to teprve čeká? Děláte také spoustu druhů, lepíte, malujete, hnětete? Nechte se inspirovat zajímavým cukrovím a zkuste přidat pivo. Než se ale podíváme na recept na brusinkové pracny s pivem, je tu česká klasika podle tradiční receptury.

Podívejte se, jak dělá pracny pan Cuketka. Má to v paži, jako vždycky. Jeho pracny nejsou pracné a rozplývají se na jazyku. Jen je nechte uležet. Však to znáte!

Zdroj: Youtube

Pivní pracny s brusinkami

A co s tím pivem? Právě pracny je možné připravit i z černého piva. Dodá cukroví pro černé pivo typickou karamelovou příchuť, která si nijak nebije se sladkým cukrovím. Tyto pracny jsou brusinkové, což zase dodá cukroví říz. Směs koření těsto báječně ovoní a nesmí chybět ani ořechy a citronová kůra, která chutě ještě vypíchne.

Na přípravu budete potřebovat 150 ml černého piva. Se zbytkem si poraďte podle uvážení. Pivo nalijte do rendlíku, přidejte 50 g hnědého cukru a 125 g pokrájených sušených brusinek. Povařte zhruba deset minut a pak nechte dobře vychladnout.

Mezi tím v míse utřete 2 žloutky s 65 g másla a jedním sáčkem vanilkového cukru, přidejte 250 g prosáté polohrubé mouky s 1/3 lžičky kypřicího prášku. Dobře vše promíchejte a přidejte ještě trošku jemně nastrouhané citronové kůry, ½ lžičky mleté skořice, 1/3 lžičky mletého hřebíčku a stejné množství mletého badyánu a zázvoru.

Do misky po částech přidávejte i svařené pivo a postupně zapracujte tekutinu do zbytku surovin. Vznikne hladké těsto. Může se stát, že nepoužijete veškerou tekutinu, proto nespěchejte a rukama dobře těsto zpracujte. Podle jeho tuhosti a sypkosti přidávejte víc pivní směsi.

close info Shutterstock.com / pp1 zoom_in Formičky na pracny musí být velmi čisté, aby šlo cukroví po upečení dobře vyklepnout.

Pečení a uskladnění pracen

Stejně jako to udělal ve videopříspěvku pan Cuketka i toto těsto dejte odpočinout do lednice alespoň na půl hodiny. Po vytažení z trouby si už předehřejte troubu na 170 °C stupňů a do čistých formiček vtlačte kousky těsta.

Těsto na pracny je dostatečně mastné, proto není třeba formičky vymazávat, ale musí být velmi čisté, aby šly pracny po upečení vyklepnout a hned balit v moučkové cukru, jako vanilkové rohlíčky.

Nezapomeňte uložit pracny do papírové krabice, aby se do svátků zaležely. Každému cukroví to prospěje a bude ještě křehčí než po upečení.

Zdroje: ahaonline.cz, recepty.cuketka.cz