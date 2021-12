Jaký tuk se hodí do vánočního cukroví a jaký naopak vůbec ne?

Možná jste zběhlé a zkušené hospodyně, které pečou vánoční cukroví celá dlouhá léta a máte své triky. Možná ale oceníte stručný přehled toho, jaký tuk se nejlépe hodí na pečení tradičních vánočních laskomin. Je to máslo, olej, margarín, anebo snad sádlo?

Vyšší obsah tuku je pro cukroví „the best“

Chcete, aby vaše vánoční cukroví bylo co nejkřehčí? Potom byste měli dbát na to, aby tuk, který budete používat, byl vysokoprocentní. Čím vyšší bude hodnota obsaženého tuku, tím kvalitnější bude jeho výsledná textura. Jestliže jste ctitelkami rostlinných tuků, tak to byste měly sáhnout například po kostce Hery, která obsahuje celých 75 % tuku. Dokonce má ideální poměr rostlinných tuků a vodného roztoku. Výborně se hodí i Flora Gold se svými 70 % tuku.

Klasické běžné máslo obsahuje od minimálních 82% až po 90 % tuku. Vyplývá z toho, že je pro pečení vánočního cukroví naprosto ideální. Bohužel v dnešní době je jeho jedinou nevýhodou cena, která je o dost vyšší oproti rostlinným tukům (Hera zhruba 30 Kč za 250 g, máslo cca od 46 Kč a výše za 250 g).

Například kokosový olej se výborně hodí do cukroví s kokosem nebo ořechy. Zdroj: profimedia.cz

Jste proti palmovému tuku?

Jestli se mu opravdu chcete vyhnout, tak pečlivě čtěte informace o složení každého výrobku. Je totiž často celkem běžnou součástí nejen tuků, ale i hotových těst, kterých je dnes v nabídce dostatek. Někdy se může jednat o tzv. certifikovaný palmový olej, tedy z udržitelné produkce.

Jak je to se sádlem

Pamatujete? Naše babičky pekly na Vánoce vždy vánočku se sádlem. A že to byla dobrota! Vždy byla nádherně vláčná a dlouho vydržela měkká. Dříve se běžně používalo k pečení cukroví i vepřové nebo husí sádlo. Někdy tomu dokonce odpovídá i samotný název (např. sádlovky). Jistá dávka sádla se může přidat i do klasického lineckého těsta. Když to nepřeženete, není to na chuti vůbec znát. Nejlepší je sádlo v kombinaci s jiným tukem, protože hlavně u drobnějších tvarů cukroví pak těsto nemusí při pečení udržet tvar. Pravdou je, že cukroví se sádlem obsahuje více kalorií, protože obsah tuku je v něm opravdu téměř celých 100 %. Je to sice méně dietní, nicméně cena je oproti máslu naopak příznivější. Pohybuje se v průměru kolem 30 Kč za 250 g.

Patříte mezi experimentátorky?

Samozřejmě je pečení vánočního cukroví možné i s rostlinnými oleji, z nichž je vhodný zejména kvalitní řepkový olej. Jelikož může ovlivnit výslednou chuť, hodí se zejména do cukroví s čokoládou či výrazným kokosem.

Hitem je dnes kokosový olej

Chuť cukroví můžete báječně zpestřit použitím různých netradičních olejů. Některé mají výraznou chuť. Například kokosový olej se výborně hodí do cukroví s kokosem nebo ořechy.

Tuk z pohledu skladování cukroví

Protože se peče vánoční cukroví už od počátku prosince, není od věci se zamyslet, který tuk je z tohoto hlediska nejvýhodnější a nejlepší. Kdo by chtěl, aby mu cukroví díky tuku zbytečně žluklo nebo se zkazilo?

Trochu chemie

Působením kyslíku se mění mastné kyseliny, které jsou vždy hlavní složkou tuků. Dochází tedy k oxidaci, která se může projevit nepříjemným zápachem. Tělu normálně prospěšné tuky se kazí nejrychleji. Čím zdravější tuk použijete, tím rychleji se může cukroví zkazit. A po jisté době skladování dokonce ztratí příjemnou vůni. Víte, co však pomůže? Když dobře cukroví uskladníte. Cukroví potřebuje být v chladnu a také mu dělá dobře vlhké prostředí, protože nádherně zvláční.

Nebojte se sádla a zkuste recept našich babiček

Můžete vyzkoušet i čokoládovou variantu sádlovek a místo marmelády použít ořechy nebo madle. Zdroj: profimedia.cz

Sádlovky

150 g sádla

200 g moučkového cukru

150 g hladké mouky

60 g kakaa

Postup práce:

Zapracujte ručně všechny uvedené suroviny, až vám vnikne hladké těsto. Vytvořte z něj kuličky a do každé udělejte uprostřed důlek, můžete prstem nebo obrácenou vařečkou. Vložte na pekáč vyložený pečícím papírem a pečte asi 15 minut při teplotě 150 °C. Jakmile cukroví vychladne, naplňte důlky marmeládou. Na závěr můžete vaše skvělé sádlovky pocukrovat moučkovým cukrem nebo pokapat medem. Můžete vyzkoušet i čokoládovou variantu sádlovek a místo marmelády použít ořechy nebo madle.

Zdroje: www.fresh.iprima.cz, www.vitalia.cz, www.prozeny.blesk.cz