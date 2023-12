Ceny letí nahoru jako zběsilé, a to se samozřejmě promítá i do ceny vánočního cukroví. I když už není moc času, stále máme ještě možnost vymyslet a upéct nějaké další kousky, kterými překvapíme rodinu – a to za cenu, kterou by mohl závidět kdejaký spořivec. Podívejte se na pár rychlých receptů.

Vánoční cukroví už je v krabicích a čeká na svůj okamžik, ale stále máte pocit, že by to chtělo něco dalšího? Možná vám zbyly po pečení lineckého i dalších již dávno hotových drobností vaječné bílky. Ty se sice dají s úspěchem usmažit, nebo dokonce zamrazit na pozdější dobu, ale nejlepší bude je zpracovat, dokud jsou ještě čerstvé. Pojďme rozšířit seznam cukroví o další, navíc levnou položku.

Každý musí nějak začít – s videemod Little Cookie Co na youtube to zvládnete i vy:

Zdroj: Youtube

Pusinky jsou skoro zadarmo

Všichni jistě dobře známe sněhové pusinky, ale málokomu se chce pouštět se do jejich výroby. Mnohé recepty straší pomalým sušením, které se nesmí ani přehnat, ale ani nedotáhnout. V obou případech můžeme začít znovu. Přesto to za zkoušku určitě stojí, uvidíte, že to není těžké a zvládne je i začátečník. Pusťme se tedy do toho.

Šlehat nad horkou lázní

Základem bude do tuha vyšlehaný bílkový sníh, do kterého nad horkou vodní lázní zašleháme moučkový cukr. Na každé dva bílky přidáme 150 gramů cukru a budeme šlehat do zhoustnutí směsi. Jak husté těsto potřebujeme? Právě tak, aby na plechu dobře drželo tvar a při pečení se nerozteklo. Pusinky můžeme vytvořit zdobičkou nebo třeba jen lžičkou. Záleží na tom, zda zvolíme dokonalost nebo nedbalou eleganci.

Změna rychle a snadno

Zkoušeli jste někdy kakaové pusinky? Pokud ne, je nejvyšší čas. K lahodné sladké chuti se přidá kakaová hořkost, a výsledek je dokonalý. Postup výroby je stejný, jen místo 10 gramů cukru přidáme holandské kakao. Oba typy pusinek potom upečeme nebo spíše usušíme v mírně nahřáté troubě, kde si pobudou přibližně tři čtvrtě hodiny. Kolik bude takový recept stát? Při současných cenách cukru na cukroví z jednoho bílku kolem 6,- Kč.

close info Shutterstock.com / SewCream zoom_in kokosky zdobené čokoládovou polevou

Vynikající kokosky

Další možnou obměnou bílkového cukroví jsou kokosky. Základ na jejich výrobu bude stejný jako u pusinek, musíme tedy ideálně opět nad párou vyšlehat tuhý sníh. Do něj přidáme cukr, dobře jej zašleháme, a nakonec projde stejným procesem i kokos. V jakém poměru? Tentokrát zvolíme na jeden bílek 60 gramů cukru a 30 gramů kokosu. Je tedy jasné, že ani tento recept rodinnou kasu nijak nezatíží.

Co se zbytky? Spotřebovat...

A pak je tady ještě oblíbené zbytkové cukroví. Děláte jej, nebo tento název slyšíte poprvé? Pro tu druhou skupinu můžeme vysvětlit, že se připravuje úplně stejně, jak se jmenuje. Možná vám při promazávání lineckého nějaké kolečko nebo srdíčko prasklo (a možná nebylo jediné), plnili jste trubičky a na pár z nich se už nedostal krém, a tak leží v krabici a čekají… Zbytkové cukroví je příležitostí ke spotřebování právě takových kousků.

Recept nehledejte, vytvořte si ho

Vše rozdrtíme tak, aby vznikly větší a menší kousky, které dodají cukrátkům strukturu (pozor ale – i ty větší kousky musí být dost malé). K tomu všemu můžeme přidat i další zbytky, třeba pokrájené mandle, rozinky, kakao nebo kandované ovoce. Zkrátka téměř všechno, co jsme pořídili na pečení a ještě toho trochu zbylo. Můžeme nastrouhat i kousek čokolády, fantazii se meze nekladou.

Čím to všechno spojit? Můžeme použít máslo, zbytek Salka, a pokud jsme si jistí, že nebudou ujídat děti, velmi dobře se do tohoto cukroví hodí trocha alkoholu pro zpestření a “konzervaci”. Žádný speciální recept nehledejte, míchejte, ochutnávejte, dochucujte, a pak jednoduše uválejte kuličky. Nakonec můžete využít i zbytky namletých ořechů na obalení.

A teď už stačí popřát dobrou chuť a šťastné a veselé Vánoce!

