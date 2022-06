Denivky: Když květy naložíte do octa, nahradí okurky. Jsou ale skvělé i smažené

Víte o tom, že některé okrasné květy jsou jedlé a mohou být ozdobou vašich pokrmů? Jeden příklad za všechny je denivka…

Tuhle rostlinu poznáte jednoduše – vypadá tak trochu jako lilie (ale pozor, ta je jedovatá!). Svůj český název denivka dostala díky tomu, že její květy vydrží den. Ale to vůbec nevadí. Rostlinka je totiž velmi produktivní a okamžitě vytvoří novou „náhradu“. Na jednom stonku pak bývá i 50 květů. Denivka je odolná, mrazuvzdorná a nenáročná okrasná rostlina. Zahradníci ji proto milují. Nicméně málokterý ji ochutnal. A to je vážně škoda.

Co barva květu, to jiná chuť

Jíst rostlinu, kterou míváte běžně ve váze, je trochu nezvyk. Pokud ho ale překonáte, rozšíří se vám gurmánské obzory. Denivka se dá konzumovat prakticky celá, ale nejčastěji se servíruje ve formě květů, které jsou chutné, voňavé a díky vysokému podílu vody i šťavnaté.

Na chuť denivky má vliv jejich barva. Zatímco žluté denivky chutnají po jasmínu, oranžová denivka plavá je lehce nakyslá. Květy se dají využít jako chuťovky pro návštěvu. Můžete je naplnit směsí, kterou jste si namíchali z kuřecího masa, majonézy, taveného sýra, strouhaného celeru a zelené petrželové natě.

Květy denivky můžete přidat i do polévky. Zdroj: Shutterstock

Co s uvadlými „odpadlíky“?

Jak už jsme zmiňovali předtím, květy denivky po jenom dni uvadají. To ale neznamená, že jsou z hlediska jídelníčku bezcenné. Podle květinových kuchařek se dají usušit a použít jako koření k ochucení různých pokrmů – například těstovin. Ideální jsou také do vegetariánských specialit (například vegetariánské vietnamské polévky). Mimochodem, sušené květy denivky plavé (ve variantě Kwanso) jsou jako koření nejvíce ceněné a dováží se až z Číny.

Květy denivky se dají usušit a použít jako koření k ochucení různých pokrmů – například těstovin. Zdroj: Profimedia

Ozdoba salátů a drinků

Květy denivky jsou dekorativní a krásně ozdobí dorty, studené mísy nebo skleničky s letními drinky. Můžete je pokrájet, osmažit a hned získáte zajímavou posypku na zeleninový salát. Pokud chcete víc, tady je pár receptů, kde si můžete tuhle báječnou rostlinu vychutnat ve velkém….

Ovocný salát

Denivka výborně chutná v kombinaci s ovocem, například s hruškou. Vy si ji ale v téhle sezóně skvěle vychutnáte s jahodami.

Jak na to: Očistěte menší jahody a smíchejte je s květy denivky. Salát nepotřebuje žádnou zálivku (denivka i jahody jsou šťavnaté) a ani cukr, protože obsah je už sladký od přírody. Potěšíte oči i chuťové pohárky!

Zelený mix s denivkou

Natrhejte libovolné zelené lupení (salát, polníček, špenát, mangold, nať červené řepy) a smíchejte je s očištěnými květy denivky. Nakonec směs zalijte zálivkou, kterou jste si namíchali z jablečného octa, bylinkového oleje a špetky soli.

Osvěžující bomba

Květy denivky nasypte do sklenice a zalijte vodou. Pak drink oslaďte lžičkou medu, dochuťte pomerančovou šťávou a nechte pár hodin louhovat. Nápoj z denivek je skvělý zejména v letním horku.

Chuť květů denivek se liší podle barvy. Zdroj: Shutterstock

Nakládaná denivka

Denivky výborně vyniknou společně s nakládanou zeleninou, ale můžete je naložit i samotné. Na nakládání se hodí ještě nerozvinutá poupata denivek.

Jak na to: Do zavařovačkek dejte vybranou kořenovou zeleninu (mrkev, petržel), můžete přidat i česnek. Převládat by měly květy denivky. Vsypte půl lžičky hořčičných semínek a snítky kopru. Tento zeleninový mišmaš zalijte odleženým lákem, který jste si připravili z 500 ml octa, 120 g cukru, 1,75 l vody a kořenící směsi na okurky. Láhve zavíčkujte a nechte v zavařovacím hrnci sterilizovat 30 minut.

