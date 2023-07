Desetiminutový čokoládový dort z pánvičky je hitem internetu. Chutná famózně

Co že je to za novinku? Dortík bez trouby, který připravíte za chviličku na pánvičce, zvládne určitě každý a pochutnáte si na něm kdykoli. Do čokoládového nebe je to jen deset minut!

Čokoládový dort z pánvičky Ač by se mohlo zdát, že ty nejlepší zákusky jsou ty poctivé a připravené podle tradičních receptur, není to tak docela pravda. Za hřích stojí i jednoduché zákusky, které připravíte na pánvičce nebo v mikrovlnné troubě. Samozřejmě není to sachr ani brownies, nicméně jednoduchý nadýchaný a hlavně vynikající dortík připravíte i bez trouby kdykoli kdekoli. Je to zákusek nepečený, nicméně tepelně zpracovaný. Místo formy a trouby použijete pánvičku a sporák. Podívejte, jak rychlé a prosté to je. Jednoduchý desetiminutový čokoládový dort z pánvičky vám představuje Emma na svém YouTube kanále, kde se zabývá samými dobrotami. Naučí vás třeba dortíky v hrnečku upečené v mikrovlnce, ale také další zajímavé dezerty i jídla. Co je třeba na přípravu čokoládového dortu? Pokud vám utekl seznam ingrediencí, vězte, že ani ten není nijak dlouhý a jistě máte veškeré ingredience doma. Na korpus budete potřebovat 30 g másla, 25 g kvalitního kakaa, 70 g cukru, vejce, 40 g hladké mouky, ¼ lžičky jedlé sody, 60 ml čili ¼ hrnku mléka. Nicméně nejen ingredience jsou důležité. Nutná je dobrá pánvička s nepřilnavým povrchem a padnoucí pokličkou a také metlička, kterou můžete na takovém povrchu použít. Nutella se skvěle hodí do krému, který se používá jako poleva. Ve spojení se smetanou je fantastická. Zdroj: beats1 / Shutterstock Čokoládová krémová poleva Aby byl moučník vlahý, propíchejte povrch upečeného korpusu a nechejte vsáknout ještě 1/3 hrnku kakaa nebo obyčejného mléka. Na polevu použila Emma 200 g smetany ke šlehání s rozpuštěnými 200 g čokolády případně Nutellou. Poleva je a zůstane mírně tekutá, především když dodržíte doporučení o skladování v pokojové teplotě. Pokud dáte zákusek do chladničky může mírně zatuhnout, což není zcela žádoucí. Tento krém se hodí nejen na čokoládový dort, ale třeba také na oblíbené muffiny. Vyzkoušejte to, uvidíte, že se budou všichni olizovat až za ušima!