Desetiminutový jogurtový dort z ovesných vloček. Voní i chutná božsky

Upečte si něco dobrého plného kvalitních i zdravých ingrediencí a podle chuti i možností přidejte vždy nějaké čerstvé ovoce! Co že je to za zákusek? Korpus z ovesných vloček s jemnou jogurtovou náplní je lehký dortík, který budete mít za chviličku hotový.

Jogrutový dortík s korpusem z vloček

Nejenže vám jeho příprava zabere jen deset minut, ale je to také zákusek bez mouky. Díky tomu, že bílou mouku nahradíte vločkami, zredukujete nejen lepek, ale také bude dezert ve výsledku bohatší na vlákninu, vitamin B či železo. Pokud navíc použijete k přípravě nízkokalorické sladidlo, tak jak autor doporučuje, bude váš zákusek také dietnější.

Na viedorecept a pod ruce se šikovné kuchařce můžete podívat v tomto příspěvku z kanálu Family Recipes.

Pečení jogurtového dortu z ovesných vloček

Zrekapitulujme si v rychlosti a bez chyb v překladu tento rychlý recept! Uvidíte, že vám to půjde jako po másle.

Nachystejte si dortovou formu a troubu předehřejte na 180 °C. Na přípravu je třeba 2 vajec, špetky soli, 4 lžic sladidla, lžičky vanilkového extraktu, 80 g másla, 1 hrnku ovesných vloček a 1 lžičky kypřicího prášku.

Oddělte žloutky a bílky ze dvou vajec. Do žloutků zamíchejte špetku soli, 4 lžíce sladidla, lžičku vanilkového extraktu a vyšlehejte metličkou nebo mixérem. Hrnek ovesných vloček pomelte v sekáčku, přidejte do vyšlehané směsi, promíchejte, přidejte také 80 g rozpuštěného másla a opět promíchejte. Na závěr do směsi na korpus přidejte i balíček kypřicího prášku. Směs můžete nyní rovnoměrně rozprostřít na dno dortové formy.

Vyšlehejte dva bílky společně se špetkou soli, do sněhu vmíchejte také 2 lžíce sladidla a lžičku vanilkového extraktu, znovu šlehejte, až je směs tuhá. Následně do směsi zlehka a jen stěrkou vmíchejte po částech 400 g řeckého jogurtu a na konec i 50 g škrobu.

Takto vzniklou nehrudkovitou směs rovnoměrně rozetřete na korpus a nechejte vše 40 minut péct v předehřáté troubě. A to je vše! Ozdobte ovocem podle možností nebo příště zamíchejte drobné lesní nebo zahradní ovoce do jogurtu a užijte si chutí i vůní vynikajícího dezertu.

Jogurtový dort je vynikající s ovocem nebo se špetkou citronové kůry. Zdroj: Shutterstock

Chcete jogurtový dortík bez cukru?

Tento jednoduchý recept navíc hlásá, že je i bez cukru. Je to nicméně díky tomu, že cukr je nahrazen sladidlem. O jakých sladidlech může být řeč?

V první řadě můžete cukr nahradit medem, ale také dalšími sladkými sirupy. Patří sem například javorový nebo agávový sirup a také česká specialita čekankový sirup, které je nízkokalorický.

Mezi dnes běžná sladidla patří také výrobky ze stévie, anebo je možné sladkosti docílit pomocí přidání různých druhů ovoce. Často se cukr v pečení nahrazuje jablečným pyré, rozmačkanými banány nebo datlovou pastou. Tyto potraviny sice mírně pozmění i chuť, ale zrovna u jogurtového dortíku by to nemuselo vadit.