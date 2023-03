Desetiminutový milionářský dezert do skleniček. Rozmařilost za pár korun!

Dezerty do skleničky miluje snad každý. Kromě toho, že nejsou nijak náročné na přípravu, chutnají také skvěle a ještě lépe vypadají. Už jste slyšeli o milionářském dezertu? Je krásně jemný, lehce připomíná cheesecake a povede se naprosto každému.

Zdroje: YouTube.com, magazin.recepty.cz

Dezerty ve skleničkách jsou prakticky zmenšenými verzemi známých nepečených dortů. Můžete tak ve skle naservírovat svým přátelům například tiramisu, cheesecake, lahodný jablečný dortík anebo třeba milionářský dezert. Ten je totiž sám o sobě tak dobrý, až je zkrátka „miliónový”. Potřebujete na něj jen pár ingrediencí a dobrota může být za pár chvilek na stole.

Nepečený dezert

Nepečené dorty jsou nesmírně oblíbené, a to hlavně proto, že jsou podstatně lehčí než pečené moučníky, často obsahují čerstvé ovoce a jsou krásně osvěžující. Zkrátka ideální tečka po vydatném obědě nebo rychlá svačinka.

Dezert do skleničky lze připravit i v mnoha zdravých variantách. Zdroj: Profimedia

V posledních letech je nesmírně populárním nepečeným dezertem do skleničky například chia pudink, který se zhotovuje jen smícháním chia semínek s mlékem či smetanou a následně dozdobením oblíbeným ovocem. Takový dezert je i skvělou zdravou snídaní. Zároveň je ale pravda, že se s ním třeba dětem úplně nezavděčíte. Jaký dezert do skleničky tedy zvolit, aby byli spokojení všichni strávníci u stolu? Například ten milionářský. Připravte se ale na to, že jej po vás pak vaše rodina bude chtít udělat neustále!

Populární je také tiramisu do skleničky. Zdroj: Profimedia

Milionářský dezert do skleničky

Podrobný postup najdete ve videu:

Samotná příprava milionářského dezertu je velmi snadná a rychlá. Následně však musí dezert strávit alespoň hodinu v chladničce, aby se krásně rozležel.

Základ je stejný jako u klasického cheesecaku. Připravte si tedy 100 gramů máslových sušenek a ty buď rozmixujte dohladka, nebo je vložte do mikrotenového sáčku a rozdrťte je paličkou na maso. Následně si do mísy nalijte 200 mililitrů kvalitní smetany ke šlehání a přidejte k ní 1 velkou lžíci karamelového Salka. Společně vyšlehejte v hutný krém. Nakonec si jen rozehřejte ve vodní lázni 100 gramů hořké čokolády a smíchejte ji se 100 mililitry smetany. Tak vznikne čokoládová ganache.

Kompletování dezertu

Jakmile máte všechny tři hlavní složky připravené, můžete se pustit do vrstvení. Na dno každé sklenice, ve kterých budete dezert servírovat, dejte asi 2 lžíce sušenkové drti. Například s pomocí druhé strany vařečky drť upěchujte na dno. Smetanu s karamelem přendejte do cukrářského sáčku a nastříkejte ji do každé skleničky tak, aby sahala zhruba do 3/4 výšky skleničky. Na krém pak už jen dejte s pomocí lžíce čokoládovou ganache a je hotovo. Dezert můžete ještě ozdobit barevným sypáním, drcenými lískovými oříšky anebo třeba kouskem máslové sušenky.