Desetiminutový těstovinový salát s cuketou: Tajný italský recept vás nadchne

Těstovinový salát je v létě vděčným obědem i večeří. Krásně osvěží, zužitkujete v něm úrodu z vlastní zahrádky a ještě si skvěle pochutnáte. Často se do něj ale přidává majonéza, kvůli které je salát dost tučný a těžší na trávení. V Itálii ale dělají těstovinový salát trochu jinak. A kdo ho zkusí, už nechce jiný.

Klasické zeleninové saláty jsou během horkých letních dnů velmi oblíbené. Je ale pravdou, že ty, které jsou složené čistě jen ze zeleniny, málokdy dostatečně zasytí a brzy přichází znovu hlad. Vyplatí se tedy vsázet spíše na saláty těstovinové, které poslouží jako plnohodnotný pokrm.

Těstovinové saláty lze připravovat na mnoho způsobů.

Jeden z nich najdete ve videu:

Zdravý těstovinový salát

Když se řekne salát, snad každý si vybaví zdravý a dietní pokrm, kterého může na posezení spořádat neomezené množství. Pravda je ale taková, že jakmile zeleninu a těstoviny promícháte s velkým množstvím majonézy, stává se ze salátu kalorická bomba.

Namísto klasické majonézy zkuste vsadit na podstatně zdravější alternativy. Někdy stačí jen salát zakápnout olivovým olejem, citronovou šťávou anebo jablečným octem. Dokonalý je i ocet balsamico. Pokud se ale bez majonézy neobejdete, zkuste ji nahradit například bílým jogurtem, který dochutíte solí, pepřem a třeba česnekem, či tvarohem. Díky tomu bude mít salát o něco více bílkovin, ale nebude obsahovat takové množství tuku jako právě v případě majonézy.

Těstovinové saláty se obejdou bez majonézy. I tak ale budou chutné. Zdroj: shutterstock.com

Italský zeleninový salát s těstovinami

Itálie je zemí těstovin. A tak není divu, že i tam jsou těstovinové saláty nesmírně oblíbené. Připravují se ale úplně jinak než v Česku. Jsou mnohem lehčí, křupavější a také chutnější. A přitom se hodí i do redukčních diet.

Na salát budete potřebovat 1 středně velkou cuketu. Tu rozkrojte napůl a nakrájejte ji na velmi tenká půlkolečka. Cuketu v míse osolte asi 1/2 lžičkou soli, opepřete, zakápněte ji olivovým olejem a šťávou z 1/2 limetky. Přidejte k ní také nastrouhanou kůru z 1 limetky a zhruba 4 najemno nasekané lístečky máty. Dobře promíchejte, mísu přikryjte potravinářskou fólií a uložte cuketu prozatím do chladničky.

Následně si uvařte 500 gramů oblíbeného druhu těstovin. Skvěle se do salátu hodí například mašličky či vřetena. Myslete však na to, že by těstoviny měly být uvařené opravdu na skus. Jakmile budou těstoviny uvařené, propláchněte je pod studenou vodou a zakápněte je olivovým olejem.

Milovníci masa mohou do salátu přidat i například tuňáka anebo třeba kuřecí maso. Zdroj: shutterstock.com

Zelenina ze zahrádky

Zatímco se budou těstoviny vařit, nakrájejte si zeleninu. Potřebovat budete asi 250 gramů cherry rajčat a 5 řapíků řapíkatého celeru. Použít ale můžete třeba i papriky nebo okurku. Rajčata nakrájejte na čtvrtinky, celer najemno.

Nakonec už jen vyndejte z chladničky cuketu, vmíchejte do ní uvařené těstoviny a zeleninu. Přidejte ještě asi 200 gramů nadrobeného sýru feta a několik oliv. A salát je hotový.