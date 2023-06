3 fantastické letní dezerty z rybízu: Bez trouby, hotové zá pár minut

Proč se v horku obtěžovat pečením, když to jde i bez něj? Máme pro vás recepty na tři dezerty bez trouby. Hotové jsou za chviličku a chutnají fantasticky

Rybízová panna cotta

4–6 porcí, 15 minut + chladnutí

Odstopkujte 350 g rybízu, lehce rozmačkejte a promíchejte se 100 g cukru. Když pustí všechnu šťávu, ještě chvíli povařte, až směs trochu zhoustne a pak propasírujte. Mezitím do studené vody namočte 3 plátky želatiny a nechte ji změknout. Měkkou želatinu vyždímejte. Rybízové pyré přiveďte k varu, odstavte z plotny a rozpusťte v něm želatinu.

Na dno formiček či skleniček naneste tenkou vrstvu pyré. Nechte lehce zatuhnout, do zbytku zatím přilijte 450 ml smetany ke šlehání (čím víc tuku, tím lépe) a metličkou pořádně prošlehejte. Směs rozdělte opatrně do formiček, aby se nepoškodila spodní vrstva, a nechte aspoň 3 až 4 hodiny chladnout, ideálně ale přes noc v ledničce. Podávejte vychlazené.

Panna cotta nejlépe chutná vychlazená. Zdroj: Shutterstock.com

Americké palačinky s rybízovým sirupem

4–6 porcí, 45 minut

Smíchejte 150 g hladké mouky s 1 lžičkou prášku do pečiva, trochou soli a 2 ½ lžícemi cukru. 140 ml mléka prošlehejte s 1 vejcem a 2 lžícemi rozpuštěného másla, pak směs metlou vmíchejte do mouky s cukrem. Nechte asi 30 minut odstát. 150 g perfektně očištěného rybízu vložte do 150 ml vody a přisypte 200 g cukru krupice.

Asi 10 až 15 minut vařte, pak přelijte přes sítko a nechte zchladnout. Z odpočatého těsta osmahněte na kousku přepuštěného másla palačinky, které tloušťkou připomínají spíš velké lívance. Podávejte s rybízovým a javorovým sirupem a uvařeným rybízem.

Bez ovocných sirupů by to nebyly ty pravé americké palačinky! Zdroj: New Africa / Shutterstock

Trifle do skleničky

4 porce, 10 minut

Základem tohoto dezertu je střídání krému a ovoce nebo sušenek nebo všeho trojího. Jako pevnou složku můžete použít zbytek čokoládové buchty, cukrářské piškoty, sušenky i müsli či granolu. Jako krém poslouží jogurt, pudink nebo tvaroh zjemněný trochou smetany či nutellou.

Použijte ovoce, které je právě po ruce. Na dno každé sklenky dejte 1 lžíci arašídového másla, na něj položte asi 6 nalámaných piškotů. Navrch rozdělte krém: 120 g tvarohu ve vaničce smíchejte se 100 ml vyšlehané smetany ke šlehání, můžete lehce osladit vanilkovým cukrem. Ozdobte čerstvým rybízem. Podle toho, jak moc máte rádi proleželé piškoty, podávejte ihned nebo až za pár hodin.

Není rybíz, jako rybíz

Jaký je mezi nimi vlastně rozdíl?

Červený rybíz

Když se řekne jen rybíz, nejspíš si představíte červené hrozny nakyslých bobulek. Jejich velikost i odstín se liší podle odrůd, kterých je velké množství – i bílý rybíz je považován jen za barevnou varietu červeného. Ačkoliv se nejedná o původně středoevropský keř, dnes už jej najdete i zplanělý kdekoliv, kde ho člověk kdy zasadil. Rybíz je populární na výrobu džemů. Obsahuje hodně pektinu, takže želíruje bez jeho dalšího přidání, a tato jeho vlastnost je využívána i při mísení s jinými druhy ovoce. Hojně se z něj pečou koláče a dělají sirupy. Oblíbená jsou, zejména na Slovensku, také rybízová vína.

Červený rybíz je klasika českých zahrad. Zdroj: LARISA DUKA / Shutterstock

Černý rybíz

Plody černého rybízu mají oproti červenému silnější slupky a jsou podstatně sladší. Z českých plodin je jedním z nejbohatších na vitamin C (má ho až 5x víc než citrusy) a velmi prospěšné flavonoidy. Patří mezi silné rostlinné antioxidanty, v lidovém léčitelství mají místo i jeho listy. Nepěstuje se tak často jako červený, kuličky jsou obvykle většího průměru a nejsou na tak dlouhých hroznech, takže i jeho sklizeň je náročnější než rybízu červeného. Hojně se z něj vyrábějí džemy, pečené čaje, vína, ale i likéry. Je skvělý na řešení problémů s látkovou výměnou a je silně protizánětlivý, je to takové „ovoce proti sto nemocem“.

Josta

Josta je kříženec černého rybízu a angreštu a její historie se nepíše moc dlouho – sahá jen do roku 1977, kdy byly květy černého rybízu záměrně opyleny pylem z angreštu. V českých zahradách je nicméně velmi oblíbená, protože dává velké výnosy. Oproti rybízům je odolnější vůči škůdcům a má příjemnou sladkou chuť, která leckomu připomíná i kiwi nebo borůvky. V kuchyni při pečení i zavařování se hodí všude tam, kde vám bude chutnat černý rybíz. Bobule josty jsou ještě větší než rybízové a netvoří zdaleka tak velké hrozny. Stejně jako černý rybíz je bohatá na vitamin C a flavonoidy.

Zdroj: časopis Receptář