Skvostná blesková mňamka do skleniček: Můžete se přecpat a neztloustnete!

Najít takový dezert, který skvěle chutná a zároveň nemá obrovskou kalorickou hodnotu, je poměrně složité. Přesto ale jeden takový rozhodně existuje. A tím je lahodný dezert do skleničky, který obsahuje zakysanou smetanu a čerstvé ovoce. Dokonale poslouží jako sladká tečka po obědě i jako rychlá a zdravá svačinka.

Nejrůznější dorty, koláče, bábovky anebo sušenky jistě chutnají skvěle a pohrdne jimi jen málokdo. Bohužel ale často obsahují velké množství cukru, a tak se z nich stává lahůdka, kterou si mnozí dopřávají opravdu jen výjimečně, aby neohrozili svou váhu. Lahodný dezert do skleničky se od nich ale zásadně liší. Kromě toho, že totiž úžasně chutná, obsahuje v porovnání se zmíněným pečivem jen zlomek cukru.

Zdravé mlsání

V případě, kdy se mnozí snaží shodit nějaké to kilo navíc, je pro ně velmi těžké omezit konzumaci sladkého. Právě sacharidy v něm obsažené mají za následek ukládání tuků, a tak je při hubnutí doporučována jejich omezená konzumace.

Maliny, borůvky a jahody patří mezi ovoce s nižším obsahem cukru. Zdroj: Profimedia

Pokud vás ale přesto honí mlsná, pak je lepší vsadit například na ovoce anebo domácí dezerty s nižším obsahem cukru. Ty ale ne vždy mají úplně tu nejlepší chuť a mohou být poněkud fádní. Zdravá dezert do skleničky takový ale rozhodně není.

Dietní mňamka do skleniček

Zdravý dezert do skleničky je bleskurychle hotový a velmi chutný zároveň. Obsahuje prakticky jen 3 ingredience, a tak jeho příprava není ani nijak finančně náročná. Navíc si jej každý může upravovat k obrazu svému a potěšit tak své chuťové pohárky co možná nejvíce.

Na 4 porce budete potřebovat zhruba 3 velká jablka. Ty si nakrájejte na kostičky a dejte do hrnce. Můžete je předtím také oloupat, se slupkou ale přijmete mnohem více vlákniny, která vede k přirozené detoxikaci organismu. Jablka v hrnci podlijte troškou vody a nechte je dusit, aby změkla. Až budou měkká, přilijte k nim asi 50 mililitrů šťávy z grapefruitu a tyčovým mixérem je rozmixujte dohladka.

Vrstvení dezertu

Nachystejte si 4 skleničky, ve kterých budete dezert podávat, a můžete se pustit do vrstvení. Naspod skleniček dejte několik klasických dětských piškotů. Na piškoty potom přijdou asi 2 větší lžíce kvalitní zakysané smetany a na zakysanou smetanu dejte pár plátků čerstvého ovoce. Použít můžete jahody, maliny, borůvky či zkrátka jakékoliv jiné ovoce, které máte rádi. A na ovoce navrstvěte připravenou jablečnou směs. Do každé sklenice dejte zhruba 2 lžíce. Jablka uhlaďte a skleničky uzavřete a uložte je do chladničky. Ideálně přes noc. Díky tomu totiž piškoty nasáknou vlhkost ze zakysané smetany i ovoce a budou krásně měkké. A pak už jen vychutnávejte.