Čekáte nečekané hosty a chcete tip na rychlé sladké pohoštění? Neváhejte využít cukrářské piškoty. Máme pro vás recept, který máte hotový rychlostí blesku.

Pokud zápasíte s časem a jste vystaveni situaci, že potřebujete připravit rychle něco na stůl, neváhejte využít cukrářské piškoty. Můžete je upotřebit do nepečených dezertů, ale stejně tak do těch, které vyžadují tepelnou úpravu. Vždy vám však práci nejen urychlí, ale i usnadní. Stačí je doplnit jen dalšími ingrediencemi, případně i těstem.

Na přípravu dezertu, který je hotový za 5 minut, se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Cukrářské piškoty neboli savoiardy

Tento druh piškotů možná znáte také pod názvem kočičí jazýček či piškot, který je vyrobený z lehké piškotové hmoty a má podlouhlý tvar. Těsto z mouky, vajec a cukru se stříká na plechy a peče se při mírné teplotě. Následně se upečený piškot posype cukrem. Některé savoiardy jsou na jedné straně pokryté cukrovou polevou.

close info 123RF.com zoom_in Cukrářské piškoty jsou základem rychlých dezertů.

Rychlodezert do skleniček

Vlijte do hrnce 1 litr mléka, přidejte 2 čerstvé vaječné žloutky, přisypte 200 g krystalového cukru, 4 lžíce kukuřičného škrobu a špetku soli. Veškeré ingredience náležitě vymíchejte kuchyňskou metličkou dohladka a za stálého zahřívání na mírném stupni plotýnky směs nechte zhoustnout.

Následně přidejte kousek másla a přilijte 100 ml smetany a opět při mírném prohřívání řádně promíchejte metličkou. Jakmile se veškeré ingredience spojí, hrnec odstavte. V tuto chvíli si polovinu směsi odlijte do čisté nádoby a do zbytku v hrnci dejte rozpustit kousky hořké čokolády, mělo by jí být něco kolem 150 až 160 g. Opět nezapomeňte směs pečlivě promíchat.

Piškotový základ

Připravte si čisté sklenice, do nich budete dezert připravovat a do každé z nich vložte na dno předem namočený cukrářský piškot v mléce. Pokud máte úzké sklenice, můžete piškot přelomit napůl.

Barevná harmonie

Na vrstvu piškotů následně nalijte nejprve vrstvu světlé směsi a poté tmavé, kterou můžete posypat nastrouhanou čokoládou. A v této chvíli nezbývá než tuto lahůdku servírovat, pokud je čas, můžete ji dát před podáváním vychladit do lednice.

Zkuste experimentovat

Do dezertu můžete dodat přísady, které máte v oblibě, a to například čerstvé či kandované ovoce, rozinky, všechny možné druhy ořechů a semínek, marmeládu či džem, nebo čerstvě ušlehanou šlehačku.

close info Shutterstock zoom_in Piškoty můžete vložit mezi listové i piškotové těsto.

Piškoty zabalené v listovém těstu

Pokud máte o něco více času, můžete vyzkoušet i další rychlovku, která vám zabere nanejvýš půl hodiny.

Nejprve si uvařte z 1 l mléka, do kterého přidáte trochu cukru a 2 sáčky pudinkového prášku, hustší vanilkový pudink. Vyválejte si listové těsto, můžete použít i již předvyválené, které je běžně v prodeji. Budete potřebovat dvě placky. Jednu položte na dno pekáče, který jste předem vyložili pečicím papírem.

Na ní naskládejte cukrářské piškoty a následně zalijte připraveným pudinkem. V této chvíli můžete přidat například i kompotované nebo čerstvé ovoce. Tuto vrstvu následně přikryjte druhou plackou listového těsta. Vložte do předem vyhřáté trouby na 180°C a pečte zhruba 20 až 25 minut.

Zdroje: www.recepty.cz, www.minibazar.cz