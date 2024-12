Překvapte doma dokonalým zákuskem, který báječně chutná a má vtipný název, který vystihuje jeho design. Tento sladký dezert se jmenuje zasněžené poleno.

U nás se peče na Vánoce vánočka, němečtí sousedi milují štolu a u Francouzů nesmí na svátečním stole scházet zasněžené poleno. Jedná se o luxusní neodolatelnou roládu plněnou máslovým krémem vonící po Baileys. Nejenže krásně vypadá, ale není ani složitá na přípravu.

Jak udělat jednoduchou a chutnou čokoládovou roládu? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu SLAVKA COOK:

Roláda připomínající keltskou tradici

Podle pověsti má tento dezert znázorňovat keltskou tradici pálení ohňů o zimním slunovratu. Opravdové poleno se zapalovalo v době vánočních svátků, a to 12 nocí každý večer až do 6. ledna. Představovalo symbol návratu slunce a postupného prodlužování dnů. Sloužilo také k osvětlení domu. Následně se ukládalo pro štěstí pod postel a mělo sloužit i jako ochrana před požáry.

Podle pověsti má tento dezert znázorňovat keltskou tradici pálení ohňů o zimním slunovratu.

Něco málo z historie dezertu

Poprvé se vánoční poleno objevilo jako dezert někdy během 19. století, jeho původ však není zcela jasný a existuje mnoho teorií. Jedna z nich říká, že údajně tento zákusek připravil cukrářský učeň v Saint-Germain-des-Prés v roce 1834. Další verze vypovídá, že má poleno původ v Lyonu, kde byl jeho autorem známý výrobce čokolády Félixe Bonnata, a to v 60. letech 19. století.

Existují i názory, že dezert vymyslel v roce 1898 Pierr Lacam, bývalý zmrzlinář monackého knížete Karla III. V každém případě se pak léta moučník ještě vyvíjel a největší popularitu zaznamenal až po 2. světové válce. Většinou se servíruje na Štědrý den, ale i kdykoliv během vánočních svátků.

Potřebné ingredience

K přípravě této dobroty budete potřebovat 50 g kakaa, 75 g pšeničné hladké mouky, 1 čajovou lžičku kypřicího prášku do pečiva, 5 ks vajec a 100 g krupicového cukru na posypání. Na náplň si připravte 1 smetanu ke šlehání a 3 polévkové lžíce krémového likéru Baileys. Na výrobu čokoládového krému 300 g másla, 400 g rozpuštěné tmavé čokolády a kousek másla na potření pečicího papíru a 100 g moučkového cukru.

Postup přípravy

Nejprve vyšlehejte vejce s cukrem do pěny, nejlépe pomocí elektrického mixéru s metlami. Pak do něj opatrně vmíchejte prosátou mouku společně s kypřicím práškem a kakaem. Vyložte plech pečicím papírem a potřete ho máslem a posypte kakaem. Rovnoměrně na něj rozprostřete připravenou směs a dejte péct na cca 10 až 15 minut do předem vyhřáté trouby na 180 °C.

Hotový dezert potřete zbytkem čokoládového krému a vytvořte například vidličkou reliéf polena.

Až bude těsto pečené, nechte ho na plechu po vyndání tak 2 minuty zchladnout a pak jej opatrně stáhněte z papíru a položte na čistý pečicí papír posypaný krupicovým cukrem. Korpus od delší strany i se spodním papírem posléze zarolujte.

V tento moment připravte náplň. Ušlehejte tuhou smetanu a vmíchejte do ní připravený likér baileys. V další nádobě utřete přísady na čokoládový krém, nejprve máslo s cukrem, následně vmíchejte i rozpuštěnou čokoládu a nechte zchladnout.

Pak roládu rozbalte a naneste na ni několik hromádek čokoládového krému. Použijte necelou polovinu. Na něj navrstvěte šlehačku s baileys a opět roládu zabalte. Hotový dezert potřete zbytkem čokoládového krému, vytvořte například vidličkou reliéf polena, a nakonec poprašte moučkovým cukrem.

