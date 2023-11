Nepečené recepty jsou v kurzu! Pokud chcete vyrobit laskominu, která je rychle hotová a zároveň i skvěle chutná a perfektně vypadá, vsaďte na dezerty do skleničky.

Dezerty do skleničky jsou skvělý a jednoduchý způsob, jak připravit během chvilky lahodný dezert bez toho, abyste museli zapínat troubu a trávit u ní zbytečně dlouhý čas. Navíc je zvládne i naprostý začátečník. Stačí si vybrat své oblíbené suroviny, zapojit fantazii a pak už jen můžete začít vrstvit. Máme pro vás hned několik tipů, kterým jen tak někdo neodolá!

Jak připravit panna cottu s malinovým přelivem? Podívejte se v tomto YouTube videu na kanále Anna Balážová:

Zdroj: Youtube

Dezerty do skleničky

Tento druh sladkého moučníku je nejen praktický, ale zároveň nabízí různorodé a kreativní možnosti, kdy můžete šikovně zpracovat i nevyužité potravinové suroviny. Od nedojedených sušenek, buchet či koláčů až po ovoce, semínka a ořechy. Zpravidla má tento dezert tři základní vrstvy. Suchý základ, který bývá právě ze sušenek, piškotů či zbylého sladkého pečiva, pak část krémovou, a nakonec i dávku čerstvého či kompotovaného ovoce. Vyzkoušejte některý z následujících receptů!

close info Shutterstock.com zoom_in Čokoláda se smetanou

Čokoláda se smetanou

Nejprve rozmixujte asi tak 100 g čokoládových sušenek. Následně smíchejte kelímek zakysané smetany se stejnou dávkou řeckého jogurtu a poté směs oslaďte vanilkovým cukrem. Do misky nalámejte 100 g kvalitní čokolády a potom přelijte 100 g horké smetany ke šlehání. Zhruba po minutě směs rozmíchejte metličkou do hladkého krému. V tento moment nasypte rozdrcené sušenky na dno sklenice, přidejte na ně vrstvu zakysané smetany s jogurtem a potom i vychladlý čokoládový krém. Nakonec vložte alespoň na 20 minut do lednice.

close info Shuttersttock.com zoom_in Třešně v perníku

Třešně v perníku

Pokud vám doma bude zbývat perník, můžete jej velice snadno využít jako základ dezertu do sklenic. Jako druhou vrstvu použijte krém, který vyrobíte prošleháním 100 g mascarpone s 1 balíčkem vanilkového cukru a 100 ml smetany ke šlehání. Pak vše zakápněte medem a jako poslední vrstvu na dezert vyskládejte kompotované třešně. Opět vložte do lednice a nechte před servírováním dezert vychladit.

close info Shutterstock.com zoom_in Jablka s ořechy a vločkami

Jablka s ořechy a vločkami

Opět jeden z rychlých receptů, kdy jen smícháte v misce 150 g ovesných vloček společně se dvěma hrstkami sekaných ořechů. Můžete použít druh, který máte zrovna doma při ruce. Přidejte 1 polévkovou lžící tekutého medu a stejné množství rostlinného oleje. Pak směs pečlivě promíchejte. Těsto následně rozprostřete na plech předem vyložený pečicím papírem a pečte asi 30 minut v troubě předehřáté na 160 stupňů Celsia.

Následně si připravte jablka, která zbavíte jádřinců a nakrájíte je na menší kostičky. Vložte je do hrnce, přidejte ½ lžičky mleté skořice, pak přidejte trochu vody a na mírném stupni plotýnky vařte do změknutí. První vrstvou dezertu bude v tomto případě bílý jogurt, na který dáte vrstvu vloček s ořechy, a nakonec i svařená jablka. Před servírováním vložte delikatesu do lednice.

