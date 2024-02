Také byste si někdy rádi dali něco sladkého, ale moučné výrobky jíst nechcete? Pak je ideální volbou zákusek, který tuto podmínku do posledního detailu splňuje. Pokud v kuchyni rádi experimentujete, je to výzva právě pro vás…

Mouka mnoha lidem nedělá dobře. Nejde jen o celiaky, ale také třeba o lidi s krevní skupinou 0, kteří by měli alespoň bílou mouku co nejvíce omezit, pokud si chtějí zachovat alespoň zdání štíhlé postavy. Proto není nic špatného na tom naučit se několik základních receptů, které uspokojí chuť na sladké a přitom se obejdou bez mouky. Uvidíte, že to jde a na chuti takové kousky vůbec nic neztratí.

Podívejte se na jednoduchý recept na youtube v kanálu ricette arabe:

Čokoláda a banán

Vyzkoušet můžeme napříkad čokoládový dort s banánem. A věřte nebo ne, mouku opravdu můžeme nechat ve spíži. Na tento vynikající recept budeme potřebovat jen samé dobré a zdravé věci. Připravíme si 120 gramů ovesných vloček , 200 ml mléka, které později ohřejeme, 2 vejce, 2 banány, trochu vanilkového oleje, lžičku prášku do pečiva, 40 gramů kakaa, vlašské ořechy a čokoládové lupínky.

Vločky musí nabobtnat

Postup, jak už to bývá, je potom velmi jednoduchý. Nejprve je třeba ohřát mléko těsně pod bod varu a zalít jím ovesné vločky. Chvíli bude trvat, než dokonale nabobtnají a změknou, a to je právě čas na přípravu další části těsta. Do druhé mísy jednoduše dáme zbylé suroviny, rozmačkáme banán a smícháme jej s vejci, kakaem, lupínky, ořechy a práškem do pečiva. Nezapomeneme na pár kapek oleje, který celé dílo zvláční a prodlouží jeho trvanlivost.

Banán a čokoláda k sobě zkrátka patří

Ani mouka, ani cukr

Jakmile ovesné vločky v mléce nabobtnají, je čas slít obě části těsta dohromady a pořádně promíchat, aby se ze všech surovin vytvořila skutečně jednolitá hmota. Kdybychom tuto část práce odbyli, chutnal by každý kousek tohoto zdravého dortu jinak – a to bychom určitě nechtěli. Možná jste si všimli, že kromě mouky není v receptu zmínka ani o cukru. To proto, že není potřeba. Skvěle jej nahradí sladký banán a trocha čokoládových lupínků.

Trik se špejlí

V tuto chvíli již nic nebrání v přelití připraveného těsta do vymazaného pekáčku, v němž budoucí pochoutku vložíme do trouby a počkáme do okamžiku, než bude upečeno. Tu chvíli jasně poznáme podle toho, že špejle, kterou do středu zákusku zapíchneme, zůstane po vyjmutí zcela suchá bez zbytků syrového těsta.

Poleva nakonec

Budeme-li chtít dovést dort k úplné dokonalosti, posypeme jej před vložením do trouby oříšky nebo rozinkami a po upečení ho můžeme ozdobit čokoládovou polevou. Chutná svačina, která potěší i ty nejmlsnější jazýčky, bude do hodiny na světě. Až se příště ohlásí návštěva, nebudete už muset přemýšlet o tom, co připravit, abyste nepřivedli do rozpaků ani přátele alergické na lepek, a dokonce ani ty, kteří se snaží shodit pár kilo. Není to báječné?

