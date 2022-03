Rychlé zdravé dietní večeře pro celou rodinu do 70 korun

Večeře by neměly být těžké a tučné, a to platí dvojnásob ve chvíli, kdy se snažíte zhubnout nějaké to kilo navíc. Vymyslet ale právě takovou večeři, aby byla chutná a zasytila nejen vás, ale i celou vaši rodinu, nemusí být vždy úplně snadné. Naštěstí existuje mnoho receptů, které právě tyto požadavky s přehledem splňují. Vyzkoušejte tři z nich i vy a přesvědčte se o tom, že vařit rychle, chutně a zdravě je nesmírně jednoduché!

Zdroje: fresh.iprima.cz, spektrumzdravi.cz, vareni.cz

Zná to asi každý. Po návratu v podvečer z práce domů už zbytek rodiny netrpělivě vyčkává na to, co bude dobrého k večeři. A vy se marně snažíte rychle vymyslet recept na dobré jídlo, jehož příprava netrvá hodiny. Vzhledem k tomu, že jde o večeři, která by měla být lehká a vyvážená, rozhodně nechcete jen házet hranolky do friťáku nebo snad vařit polévku z pytlíku. Jak si tedy poradit? Inspirujte se třemi recepty na pokrmy, které jsou bleskurychle hotové, chutnají skvěle a zároveň jsou i zdravé.

Zelné placky

Zelné placky si skvěle rozumí se zakysanou smetanou. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

250 gramů kysaného zelí

1 vejce

100 gramů hladké mouky

2 polévkové lžíce petrželky

1/2 lžičky mletého kmínu

1 lžičku majoránky

sůl

pepř

olej

Postup:

Kysané zelí vyndáme z obalu a přemístíme ho do cedníku. Dobře ho vymačkáme a necháme okapat. Poté ho překrájíme, přidáme k němu mouku, vejce, petrželku, majoránku a kmín. Těsto také osolíme a opepříme. Všechno společně dobře promícháme a můžeme se pustit do smažení. Na pánvi rozehřejeme menší množství oleje a klademe do něj malé hromádky těsta, které rozprostřeme na placičky. Ty smažíme z obou stran dozlatova. Hotové zelné placičky nápadně připomínají bramboráky. Jsou ale mnohem zdravější.

Tomatový krém

K tomatové polévce můžete podávat kousek opečeného chleba. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 konzervu rajčatového pyré

1 konzervu krájených loupaných rajčat

4 menší cibule

4 stroužky česneku

1 litr vody

hrst čerstvé bazalky

cukr

sůl

pepř

olivový olej

Postup:

Cibuli si očistíme a nakrájíme ji najemno. Očistíme si i česnek, který nasekáme nahrubo. V hrnci rozehřejeme zhruba 2 polévkové lžíce olivového oleje a cibuli na něm orestujeme dozlatova. Poté k ní přidáme také česnek, který necháme rozvonět, rajčatové pyré, oloupaná krájená rajčata, hrst nasekané bazalky a všechno zalijeme litrem vody. Polévku také ochutíme solí, pepřem a případně také trochou cukru. Polévku přivedeme k varu, stáhneme plamen a necháme zhruba 5 minut probublávat. Nakonec odstavíme ze sporáku a tyčovým mixérem polévku rozmixujeme. Pokud máte doma strouhanou mozzarellu, můžete s ní rajčatový krém na talíři ještě dozdobit.

Zapečené rizoto se slaninou

Zapečené rizoto překvapí děti i dospělé. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

250 gramů rýže (ideálně arborio)

1 cibuli

8 plátků slaniny

600 mililitrů zeleninového vývaru

2 cukety

30 mililitrů olivového oleje

250 gramů mraženého hrášku

100 gramů tvrdého sýru

sůl

pepř

Postup:

Cibuli si nakrájíme najemno, slaninu a cuketu na malé kostičky. Na pánvi rozehřejeme olivový olej a cibuli společně se slaninou a cuketou na něm orestujeme. Poté do pánve přidáme rýži a všechno dobře promícháme, aby bylo každé zrníčko rýže obalené v tuku. Nakonec vmícháme mražený hrášek.

Obsah pánve přemístíme do zapékací mísy a nalijeme zeleninový vývar. Osolíme, opepříme, přiklopíme a vložíme do trouby vyhřáté na 180 stupňů na zhruba 30 minut. Před vyndáním z trouby rizoto ochutnáme, abychom věděli, jestli je rýže dostatečně měkká. Rizoto podáváme posypané tvrdým sýrem.