Bobkový list je značně ceněné koření, které má své pevné místo v kuchyni. Dodává pokrmům nejen chuť, ale i své specifické aroma. Do jakých jídel se nejčastěji přidává a na co si dát při jeho použití pozor?

Bobkový list je poměrně oblíbené koření s velmi autentickou chutí a některá jídla se bez něj neobejdou. Proto je dobré vědět, jak s ním správně při vaření nakládat. Při jeho nevhodném použití je totiž možné připravovaný pokrm velice snadno nenávratně pokazit. Jak tedy s tímto dochucovadlem zacházet, abyste si vždy pochutnali a využili jen bonusy, které bobkový list nabízí?

Bobkový list není jen jeden

Bobkové listy se sklízejí ze stromů či keřů v mnoha částech světa a je jich několik druhů. Ne všechny jsou vhodné na používání k vaření. Například západoindický bobkový list se ve většině případů používá v kosmetickém průmyslu. Mezi nejčastěji užívané v kuchyni se řadí list z vavřínu vznešeného (Laurus nobilis) a vavřínu kalifornského (Umbellularia californica).

close info Profimedia zoom_in Věhlasní kuchaři doporučují raději použití bobkových listů v sušené formě, ale ve skutečnosti je možné použít i listy čerstvé.

Jaký je mezi nimi rozdíl

Oba druhy mají podobnou chuť, ale ne tak docela. Listy vavřínu vznešeného, které jsou mnohdy známé i pod názvem turecký bobkový list, jsou kožovité, vejčitého tvaru, mají sytě zelenou barvu a na okrajích jsou mírně zvlněné.

Jsou typické svou jemnou vůní, která se často přirovnává ke směsi oregana, tymiánu a hřebíčku. Kalifornské bobkové listy mají oproti předchozím štíhlejší tvar, jsou o něco delší a mají intenzivnější aroma se silnými tóny eukalyptu.

Čerstvé nebo sušené?

Věhlasní kuchaři doporučují raději použití bobkových listů v sušené formě, ale ve skutečnosti je možné použít i listy čerstvé. Mají však rozdílnou chuť a je s nimi potřeba při vaření i odlišně nakládat. Čerstvé listy jsou nahořklé a lehce štiplavé, ty sušené mají více výrazných vonných podtónů. Vždy je tedy nutné dodržovat pravidlo, že 1 sušený bobkový list lze nahradit 2 čerstvými.

Jak bobkový list dávkovat

Při dochucování pokrmů bobkovým listem byste měli být vždy opatrní a používat ho jen správné množství. Jakmile byste ho přidali moc, nejenže by přebil chutě ostatních použitých ingrediencí, ale pokrm by mohl být moc štiplavý a hořký. Ideálním množstvím jsou 2 středně velké lístky na 1 litr vody.

Správné použití

Než bobkový list do pokrmu přidáte, lehce ho navlhčete studenou vodou a jemně promněte mezi prsty. Díky tomu se lépe uvolní jeho aroma. Pokud je vcelku, můžete ho rozlomit napůl. Určitě listy nikdy nekrájejte nebo nedrolte na malé kousky, nešel by z připravovaného pokrmu odstranit.

close info CSMaster / Shutterstock zoom_in Také můžete uvařit bobkový list zvlášť a tento odvar později do připravovaného jídla přilít.

Také můžete uvařit bobkový list zvlášť a tento odvar později do připravovaného jídla přilít. Bobkový list přidejte vždy maximálně 10 minut před koncem vaření. Díky tomu se jeho aroma naplno rozvine, ale nepustí zmíněnou hořkost. Jiná situace je při nakládání potravin, v tomto případě jej samozřejmě ponechte ve sklenicích.

Do jakých jídel lze bobkový list použít

Koření je výborným doplňkem mnoha polévek, například do vývarů, kulajdy, ale i rajské a cibulačky. Bobkový list je běžnou přísadou francouzského jídla zvaného bouquet garni neboli „zdobené kytice“, kde je společně s petrželkou, oreganem, tymiánem, případně i šalvějí a rozmarýnem, bylinky, které se používají také do mnoha dušených pokrmů. Bobkový list je vhodnou přísadou i mnoha omáček. Bez něho by nebyla nikdy svíčková prvotřídní, stejně jako rajská a další omáčky se smetanovou příchutí.

Koření se běžně využívá k dochucení marinád na maso a ryby, přidává se i k vařeným mořským plodům a konzervované zelenině. Stejně tak je bobkový list vhodnou přísadou k aromatizaci octů nebo olejů, které se používají na dochucení salátů z čerstvé zeleniny.

