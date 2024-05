Připravte si ze starých rohlíků ještě pochoutku, která hravě nahradí koupené slané mlsání! Tato dobrota vás jistě ohromí!

Zbývá vám doma občas pečivo, které nestihnete včas spotřebovat? Určitě se ho zbytečně nezbavujte a raději si z něj udělejte dobrotu na party nebo k příjemnému filmu. Je to rychlovka, která zmizí ze stolu během chvilky.

Jak připravit zapečené chlebíčky? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Jana C.:

Žádné plýtvání

Přestože je nejlepší čerstvý a křupavý rohlík, ani pár dní starý a možná už okoralý kus není nepoužitelný. Při troše fantazie a šikovnosti se dá ještě dále využít a zpracovat. Zachrání vás i při nečekané návštěvě, kdy překvapíte dobrotou, kterou budete servírovat během chvilky.

Slaná dobrota ze starých rohlíků

Začněte tím, že si dáte předehřát troubu na 180°C. Mezitím si nakrájejte staré rohlíky na cca centimetrová kolečka. Každý plátek pak potřete máslem nebo česnekovým olejem, případně posypte chilli kořením, paprikou, kmínem, nebo drceným suchým česnekem. Záleží na vašich požadavcích a chuti.

Provětrejte lednici

Na každý plátek rohlíku položte kousek plátkového sýra a doplňte tím, co máte zrovna v ledničce. Použít lze plátky salámu, pokrájené olivy nebo sušená rajčata.

Pečte do křupava

Nakonec rozložte připravené kousky rohlíků na plech vyložený pečicím papírem a vložte do trouby zapéct po dobu 5 až 7 minut. Sýr by měl změknout a povrch rohlíků by měl být upečený dozlatova.

Voňavé krutony

Staré rohlíky můžete velice snadno také proměnit ve vynikající krutony. Nakrájejte rohlíky buď na ½ cm silné plátky nebo malé kostičky, naskládejte je na plech vyložený pečicím papírem a potřete je česnekovým či jinak dochuceným olejem. Poté je upečte v předem předehřáté troubě při 100 °C dokřupava.

Máte chutě na sladké?

Ze starých rohlíků můžete potěšit i všechny milovníky sladkostí. Můžete z nich připravit jednoduchý císařský trhanec. Nejprve nakrájejte 1 až 2 starší rohlíky na plátky, pokropte 1 dcl mléka a přidejte 1 rozšlehané syrové vejce. Na pánvi pak upečte z obou stran a pomocí vidličky roztrhejte. Nakonec pocukrujte a servírujte s ovocem či kompotem.

