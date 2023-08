Čokoládová poleva: 3 geniální triky profesionálních cukrářů, aby byla dokonalá

Dokonalá poleva je ozdobou každého moučníku, často má ale k oné dokonalosti velmi daleko. Někdy jde špatně rozetřít, jindy je hrudkovitá, příliš tekutá, anebo zase na dortu špatně drží. Víte, jak udělat tu nejlepší čokoládovou polevu a jak zachránit situace, ve kterých se zdá, že již hotové polevě nic nepomůže?

Připravit polevu se na první pohled může jevit jako úkol, který zvládne bez receptu naprosto každý. Jde přece jen o to smíchat máslo, cukr a případně také vodu či nějakou ovocnou šťávu nebo kakao, ne? Jenže příprava polevy podle oka se rozhodně nevyplácí. Namísto krásné glazury byste se totiž mohli dočkat spíše husté kaše nebo vodové směsi, která na moučníku rozhodně nebude držet.

Jak udělat dokonalou čokoládovou polevu se podívejte ve videu:

Dokonale lesklá poleva

Také se vám stává, že má sice poleva ideální konzistenci, ale po zaschnutí na moučníku je velmi matná a rozhodně neodráží světlo, jak se od ní čeká? Pokud toužíte po tom mít na dortu opravdu krásnou polevu, jež se bude krásně lesknout, vsaďte na zapomenutý trik, na který nedaly dopustit už naše babičky. Je naprosto jednoduchý. Do hotové polevy zašlehejte jeden žloutek. Díky němu pak bude poleva doslova zářit.

Co dělat, když poleva nejde rozetřít

Zvláště u čokoládové polevy, do které se přidává buď čokoláda, nebo kakao, se často stává, že nejde na moučníku rozetřít. Možná se i drolí. Zkuste ji příště proto natírat na ještě horký koláč, případně ji i s koláčem dejte na zhruba 5 minut do vypnuté, avšak rozehřáté trouby. Tuk v polevě povolí a poleva půjde rozetřít jedna báseň.

Pokud by se tak ale nestalo a poleva se stále drolila, nevěšte hlavu. Pravděpodobně jste ji jen při přípravě přehřáli a ona se tak srazila. Zkuste ji z moučníku opatrně setřít, vraťte ji do rendlíku, zahřejte ji a pomalinku do ní po lžicích přilévejte horkou vodu a míchejte. Během chvilky by měla být poleva opět krásně tekutá.

Aby poleva dokonale držela

A zatímco někteří často bojují s tím, že jim poleva nejde rozetřít, jiní mají opačný problém. Jejich poleva je totiž natolik tekutá, že nedrží tam, kde by držet měla, a rozlévá se například nepěkně do stran. V takovém případě za to může pravděpodobně teplota polevy. Je-li totiž příliš horká, je pochopitelně řídká.

Jakmile polevu vymícháte ve vodní lázni a všechny přidané ingredience se rozpustí, odstavte ji na chvíli na pracovní plochu a míchejte ji. Vyčkejte, dokud nezchladne. Neměla by ovšem být až přespříliš chladná. Ideálně by měla mít teplotu lidského těla. Pokud si nejste jisti, namočte do polevy prsty a trochu polevy si natřete na spodní ret. V případě, že vás ret nepálí a poleva jen příjemně hřeje, je ideální čas na to začít polevou zdobit moučník.

A pokud chcete předejít tomu, aby se poleva z moučníku po zatuhnutí loupala, pracujte při její přípravě s dvakrát prosátým moučkovým cukrem a kápněte do ní dvě kapky oleje a citronové šťávy.

Tip na závěr

Vždy nejdříve na moučník nalijte jednu vrstvu polevy a nechte ji zcela zatuhnout. Pak moučník zalijte ještě jednou vrstvou polevy. Jde o to, že až druhá vrstva polevy zakryjte všechny nedokonalosti a nerovnosti korpusu, bude poleva krásně lesklá a rovná.