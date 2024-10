Chcete vědět, jak se připravuje dokonalá italská rajčatová omáčka? Pokud ji nechcete zbytečně přislazovat cukrem, vsaďte na tip zkušených šéfkuchařů. Jedná se o překvapivě jednoduché a geniální řešení!

Vytvořit pravou italskou rajčatovou omáčku je kulinářské umění. Ačkoliv se zdá, že stačí jen pár základních ingrediencí, mnozí kuchaři přiznávají, že dosáhnout správné sladkokyselé rovnováhy může být náročné. Většinou se k potlačení kyselosti rajčat přidává cukr. Ovšem lze využít i jiný způsob, jak perfektní výsledné chuti dosáhnout.

Jak uvařit perfektní italskou rajčatovou omáčku? Podívejte se na zajímavé YouTube video na kanálu MasterChef World:

Rajčatová omáčka neboli sugo

Sugo je tradiční omáčka, která má původ v Itálii a v kuchyni má velmi pestré uplatnění. Můžete ji použít nejen na těstoviny, ale i na pizzu nebo s ní zapékat zeleninu. K přípravě suga lze využít všechny druhy rajčat, nezáleží ani na jejich tvaru, barvě či velikosti. Tento druh rajčatové omáčky si můžete připravit i do zásoby a zavařit si ji do skleniček.

Vytvořit pravou italskou rajčatovou omáčku je kulinářské umění.

Jak rajčatovou omáčku připravit

Příprava omáčky je zcela velmi jednoduchá. Budou vám na ni stačit základní ingredience, tedy rajčata, cibule, olivový olej, česnek, bazalka a sůl. Nejprve v hrnci zpěňte na olivovém oleji nadrobno posekanou cibulku a následně přidejte oloupaná a na kostičky nakrájená rajčata. Pak je nechte podusit do požadované konzistence. Nakonec omáčku dochuťte solí, česnekem a bazalkou, rozmixujte a máte hotovo. A co rady zkušených šéfkuchařů?

Správná redukce

Abyste dosáhli nejen správné konzistence omáčky, ale i její koncentrované chutě a vyhnuly se tomu, aby byla příliš vodnatá a řídká, vařte ji na mírném stupni plotýnky tak dlouho, dokud se řádně nezredukuje. Dle druhu rajčat tedy potřebuje omáčka k dokonalosti trošku času.

Rajčatový protlak

Jestliže použijete k výrobě rajčata, která nejsou plné chuti, například sklizená na podzim, přidejte lžíci nebo dvě rajčatového protlaku.

Jak pracovat se solí

Sůl do omáčky dodávejte vždy až nakonec. Není dobré sůl použít ještě před tím, než se omáčka zredukuje. Je to dobré i vzhledem k tomu, že pokud ji přidáte k pokrmu, který už sůl obsahuje, mohl by být přesolený. Týká se to například vařeného, dušeného nebo pečeného masa, ale i masových kuliček.

Jestliže se vám zdá rajčatová omáčka příliš kyselá, použijte jedlou sodu.

Místo cukru jedlá soda

Jestliže se vám zdá rajčatová omáčka příliš kyselá, použijte jedlou sodu, a ne cukr. Soda je totiž zásaditá a pomůže vyrovnat přebytečnou kyselinu. Postačí jen malá špetka.

Umami nebo chilli

Pokud chcete dosáhnout pátého rozměru chuti, který Japonci nazývají umami a charakterizuje něco velmi lahodného, použijte i pár kapek worcesterské, sójové nebo rybí omáčky. Tato chuť je obsažena i v parmazánu.

