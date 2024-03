Kdo by nemiloval bramboráky! Pokud chcete, abyste je servírovali vždy dokonalé a krásně křupavé, máme pro vás nejen recept, ale i pár osvědčených tipů.

Bramboráky patří mezi poklady české kuchyně. Přestože se bramborové placky dělají v různých podobách v mnoha světových kuchyních, ty české jsou specifické vůní česneku a majoránky. Pokud chcete vždy dosáhnout perfektního výsledku, vyzkoušejte prověřený recept na tuto tradiční pochoutku a podávejte je vždy ještě teplé.

Bramborák je evergreenem

Bramborák je tradiční pokrm, který se zabydlel nejen u nás, ale ve většině slovanských zemích. Obzvlášť oblíbený je v Německu, Maďarsku a Švédsku. V židovské kultuře je dokonce součástí chanukového jídla. V Polsku a Německu se mnohdy připravuje i ve sladké variantě.

Pokud chcete mít bramboráky dokonalé, použijte vždy varný typ C.

Nepodceňte typ brambor

Pokud chcete mít bramboráky dokonalé, použijte vždy varný typ C, tedy moučné. Mají nejvyšší obsah škrobu, a proto se hodí do těst a na smažení.

Nejlepší bramboráky? Jedině na sádle!

Tajemstvím skvostného bramboráku je i v použití sádla, a to hned ze dvou důvodů. Sádlo totiž dokáže změnit i přilnavou pánev na nepřilnavou. Stačí ho před smažením jen dostatečně rozpálit. A ze všeho nejvíce se podepíše na chuti bramboráků, které jsou mnohem chutnější a voňavější! Sádlem nikdy zbytečně nešetřete. Na pánvi by měla být vždy vysoká vrstva tuku, jen díky tomu se budou bramboráky smažit rovnoměrně. Navíc, když budou bramboráky v rozpáleném tuku plavat, nasáknou do sebe mnohem méně tuku.

Tip šéfkuchaře

„Jako jedna ze zásadních ingrediencí bramboráku je česnek. Ten je zasyrova hodně aromatický a ostrý, a tak je lepší z něj nejdříve připravit česnekový konfit. Česnek se vloží do rozpuštěného sádla a na nízkou teplotu se táhne, až pěkně změkne. Díky této úpravě i příjemně zesládne. Konfit se pak promíchá s nahrubo nastrouhanými brambory, k nimž se přidají ostatní ingredience,“ vysvětluje šéfkuchař restaurace Brambory Lukáš Soukup.

Tajemstvím skvostného bramboráku je i v použití sádla.

Recept na dokonalý bramborák

Nejprve omyjte a očistěte 500 g brambor a posléze je nastrouhejte na struhadle nahrubo. Potom z nich vymačkejte přebytečnou vodu a škrob. Následně přidejte 2 syrová vejce, sůl, pepř, utřený česnek a majoránku. Veškeré ingredience promíchejte, poprašte směs 100 g hladké mouky a přilijte 100 ml mléka. Opět vše důkladně promíchejte, aby vám vzniklo kompaktní těsto. Naběračkou ho vlijte do pánve a rozetřete ho ke krajům. Každý bramborák smažte z obou stran do zlatova.

