S láskou vzpomínáte na dokonalé sladké náplně šátečků a koláčů? Připomeňte si s námi tyto staré poctivé recepty, které vašemu pečení významně pomohou a vykouzlí úsměv na tváři nejednoho strávníka.

Jak na dokonalé sladké náplně?

Příprava náplní není jen o technice, ale často také o osvědčených dochucovadlech, která vypíchnou oblíbené chutě. Mezi taková patří vanilka, citronová nebo pomerančová kůra, rum nebo třeba skořice. Aby byla náplň jemná a našlehaná, patří do ní také vejce. Holt není to jen tvaroh nebo povidla, co do náplní patří.

Přidávat náplně do buchet, koláčů nebo taštiček není žádné kouzlo, ale každý, kdo to zkusil jen tak od oka brzy zjistil, že především tvarohová náplň si zasluhuje plnohodnotný recept. Na přípravu se můžete podívat v tomto příspěvku z YouTube kanálu Toprecepty.

Zdroj: Youtube

Nezapomenutelná tvarohová náplň do koláčů a buchet

Jak dělaly sladké náplně naše babičky? Věděly, že obzvlášť tvarohová náplň má tendenci velmi spadnout a uvnitř taštičky je pak jen tenká vrstva zapečeného tvarohu, ze které na pár místech vykukuje rozinka. Samozřejmě, že těžký tvaroh musí být hlavní ingrediencí, ale základem je máslo třené s cukrem až do pěny.

Do třeného cukru s máslem se pak přidají žloutky a prolisovaný tvaroh, vanilka, troška citronové kůry na ovonění, ale hlavně vyšlehané bílky, které zajistí, že bude nádivka krásně jemná a nespadne. Na 250 g tvarohu budete potřebovat 25 g másla utřeného s 50 g cukru, 2 žloutky, vanilku a kůru. A pak na závěr i onen sníh ze 2 bílků. Tato směs se dá i trošku naředit mlékem nebo smetanou, podle potřeby.

close info Shutterstock zoom_in Náplně se hodí také do šátečků, taštiček i plunder a buchet.

Nejlepší maková, povidlová a ořechová náplň

I povidlová náplň potřebuje víc než jen dobrá povidla. Do zhruba 150 g povidel je potřeba přimíchat trošku teplé vody, aby trochu zkašovatěla. Pokud jsou ale řídká, stačí vmíchat zhruba 60 g cukru, lžíci rumu a trošku koření. Hodí se nejen skořice, ale například také hřebíček, vanilka a kůra z citrusů.

Maková nádivka také není jen z cukrového máku. Jemně mletý mák je třeba podusit trochu v mléce, nejen aby změkl, ale také aby nebyl suchý. I maková nádivka bude objemnější a nespadne po bílcích, které se přidávají jako vždy na závěr.

Oslazenou podušenou směs je nutné dochutit. Hodí se nejen kůra z citrusů, vanilka a skořice, ale také med, čokoláda nebo marmeláda. Samozřejmě, že ne všechno! Chuť máku se nesnažíme přebít, ale jen vylepšit a doladit.

Na přípravu je třeba 150 g mletého máku a 3 deci mléka. Oslaďte 80 g cukru a dochuťte kůrou a skořicí. Vmíchejte žloutek a na závěr i sníh z bílku.

Tradiční ořechová nádivka je ze strouhaných vlašských ořechů. I ty je třeba osladit cukrem nebo rozmíchat s troškou mléka nebo smetanou. Do ořechové nádivky se hodí i pomerančová kůra. Stejně jako v případě makové nádivky vznikne objem a lehkost přidáním žloutku a sněhu z bílků.

Postup vypadá takto. Do nastrouhaných 100 g ořechů přidejte 80 g cukru či medu nařeďte pár lžícemi mléka nebo smetany. Pokud použijete med, pak ředění nebude potřeba nebo jen nepatrně. Po dochucení vmíchejte žloutek a zvedněte směs lehkým vmícháním sněhu z bílku.

Zdroje: toprecepty.cz, Vaříme zdravě, chutně a hospodárně, J. Břízová, M. Klimentová a kol., ISBN 80-7202-564-3