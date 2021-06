Domácí bezinkový sirup: Jak ho dělat, aby byl úplně nejlepší

Zas přišel čas omamné vůně a krásy bílých a nepřehlédnutelných bezinkových květů. Využijte je k výrobě domácího bezinkového sirupu, který v létě osvěží a během zimy se hodí pro své léčivé účinky.

Zdroje: makova-panenka.cz, cerny-bez.cz

Černý bez je uctíván jako jedna z nejvýznamnějších bylinek lidového léčitelství. Potvrzuje to i jedno známé české rčení: „Před heřmánkem smekni, před bezem klekni”.

Léčebné účinky bezinkových květů a listů

Květ černého bezu má vynikající potopudné a močopudné účinky a skvělou službu vám udělá zejména při nachlazeních, kdy podporuje vykašlávání. V medicíně se často využívá pro své antiseptické, antioxidační a protizánětlivé vlastnosti. V černém bezu se vyskytuje několik důležitých vitamínů včetně vitamínu A, B1, B2, B3 a C.

Bezinkový sirup můžete použít jako sladidlo do čaje. Zdroj: Shutterstock.com

Samotný květ je bohatý na bioflavonoid a obsahuje chlorogenové kyseliny, jako je kyselina skořicová, které mohou pomoci proti alergiím a regulují hladinu glukózy v krvi. Příznivě působí na cévní stěny a na tvorbu mateřského mléka. Jeho plody, zvané bezinky se v lidovém léčitelství často používají proti bolestem nervů, jako mírné projímadlo a prostředek ke snížení krevního tlaku. A víte, jak pomáhají listy černého bezu? Používají se spíše zevně, a to k zábalům kloubů při revmatu.

Nejlepší bezinkový sirup je vyrobený za studena

Protože bezinkové květy obsahují široké spektrum léčivých látek, je nejlepší vyrobit sirup bez tepelné úpravy, aby nedošlo k jejich ztrátě. Pak už ho můžete použít buď k přípravě letní limonády, nebo jako zdravého sladidla do teplého čaje.

Bezinkový sirup je nejen zdravý, ale osvěžující nápoj. Zdroj: Shutterstock.com

Potřebné ingredience

40-50 květů černého bezu (Doporučujeme květy, které nejsou ještě úplné rozvité a sesbírané během slunečného suchého dne)

1 kg krupicového nebo třtinového cukru

3 větší citrony a 3 limetky (V případě, že je chcete použít i s kůrou, tak nejlépe v BIO kvalitě)

2,5-3 l vody (Množství přizpůsobte tak, aby byly květy zcela ponořené)

1 čajová lžička kyseliny citronové

Příprava – krok za krokem

1. Nejprve převařte připravenou vodu a nechte ji dostatečně vychladnout.

2. Jednotlivé květy bezinek pečlivě opláchněte studenou vodou a zbavte je nečistot i drobného hmyzu. Následně odstraňte případné zbylé listy a zbytky stonků. Citrony a limetky omyjte a nakrájejte na tenká kolečka.

3. Do připravené, důkladně vymyté velké sklenice či lahve naskládejte vrstvu květů, poklaďte na ni kolečka nakrájených citronů a limetek a opět vrstvu květů. Postup opakujte, dokud nenaplníte celou nádobu.

Do sklenice vložte ve vrstvách květy bezu, citrony a limetky. Zdroj: Shutterstock.com

4. Teď vše zalijte vychladlou převařenou vodou, sklenici přikryjte čistou utěrkou a nechte po celých 24 hodin macerovat v pokojové teplotě.

5. Následný den šťávu slijte a přeceďte přes jemné čisté plátno. Macerát by neměl obsahovat zbytky květů, protože by se sirup rychleji kazil.

6. Přecezenou šťávu oslaďte cukrem a míchejte do jeho úplného rozpuštění. Na závěr přidejte kyselinu citronovou, která poslouží jako konzervant.

7. Takto připravený sirup už stačí jen nalít do sterilizovaných a čistým alkoholem vypláchnutých lahví. Pro lepší konzervaci můžete do každé kápnout pár kapek kvalitního alkoholu a pak už je stačí jen dobře a těsně uzavřít. Aby vám sirup vydržel, co nejdéle, skladujte ho v chladu a temnu.