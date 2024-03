Vyrobte si jednoduchým způsobem domácí čedar! Nejenže značně uspoříte, ale zároveň budete ohromeni, jak pekelně dobře chutná.

Faktem je, že poslední dobou stoupají ceny potravin bleskovou rychlostí. A týká se to i sýrů! Pokud tedy patříte k milovníkům čedaru, nemusíte zase tak moc smutnit. Stačí přiložit ruku k dílu a chutný sýr si v pohodlí domova připravit.

Jak vyrobit 1,5 kg sýra z pouze 1 l mléka? Podívejte se na YouTube video na kanálu Ingenious Recipe:

Výroba domácích sýrů se opět vrací na scénu

Kdysi bylo běžnou praxí, že si lidé vyráběli sýry doma, a to zpravidla z mléka od vlastního dobytka. Dnes se k domácí výrobě opět vracejí mladé hospodyňky a navazují na tradice našich babiček. Zkuste to tedy také, jistě si vlastnoručně vyrobený sýr zamilujete.

Domácí čedar vyrobíte jen z 1 l mléka!

Domácí čedar

Dejte si do hrnce vařit 1 l mléka a přidejte do něho 15 g másla a 200 g strouhaného sýra. Ideálně čedaru, ale lze ho nahradit i jiným typem sýru. Dodejte špetku soli, případně i koření a posekané bylinky. Veškeré ingredience řádně promíchejte a nechte chvíli vařit. Následně přisypte 6 lžic kukuřičného škrobu a směs nechte ještě chvíli provařit, dokud se nespojí v kompaktní hmotu. Pak ji přelijte do nádoby či menších formiček, vložte do lednice a nechte ztuhnout. Brzy se budete těšit se vzniklého sýra, který je plný chuti.

Pokaždé jinak

V tomto receptu se rozhodně nebraňte experimentům. Jistě dosáhnete originálních chutí a vůní sýra. Přidejte do něj oblíbené přísady jako například různá semínka, ořechy, bylinky, zeleninu, ale i sušené ovoce. Budete mít po ruce vždy skvělou delikatesu na večery při vínu nebo pro nečekané návštěvy.

Domácí čedar dochutí mnoho pokrmů

Takto vyrobený čedar můžete využít nejen do hamburgerů, ale perfektně dochutí i rizoto a těstoviny. Stejně tak se hodí na zapečené brambory, zeleninu i maso. Skvěle bude chutnat v sýrové omáčce. Čedarem můžete také zpestřit slané pečivo a sušenky.

Skladování

Domácí čedar skladujte vždy v ledničce. Ačkoliv se jedná o docela trvanlivou potravinu, kterou můžete v ideálních podmínkách skladovat i celý měsíc, je lepší sýr zkonzumovat co nejrychleji.

